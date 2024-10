Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έκρινε «εντελώς απαράδεκτο» να «στοχοθετούνται σκόπιμα» οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στον νότιο Λίβανο και προειδοποίησε ότι η χώρα του «δεν θα ανεχθεί» να επαναληφθεί αυτό.

«Το καταδικάζουμε. Δεν το ανεχόμαστε και δεν θα ανεχθούμε να ξανασυμβεί» είπε ο Γάλλος πρόεδρος που συμμετέχει στην Κύπρο στη Σύνοδο Κορυφής Μεσογειακών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Med9). Ευχαρίστησε μάλιστα τις χώρες αυτές επειδή στάθηκαν ξεκάθαρα στο πλευρό της Γαλλίας στο θέμα αυτό.

Δείτε σχετικό βίντεο:

⚡🇫🇷 Macron:

«It is unacceptable to see the UNIFIL troops deliberately targeted by the Israeli forces, we condemn this move, we do not tolerate and will not tolerate this to happen again.»pic.twitter.com/BAeygauASg

— MenchOsint (@MenchOsint) October 11, 2024