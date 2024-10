Πάνω από 100 γιατροί και εργαζόμενοι σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση ανάμεσα στο λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ και το Ισραήλ πριν από έναν χρόνο, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Συνολικά πάνω από 100 γιατροί και εργαζόμενοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τον περσινό Οκτώβριο», δήλωσε η εκπρόσωπος Ραβίνα Σαμντασάνι σε ενημέρωση δημοσιογράφων στην έδρα του ΟΗΕ, χωρίς να διευκρινίσει σχετικά με το πότε ή πού έχασαν τη ζωή τους.

87 #healthcare workers were killed so far & 98 health facilities closed across #Lebanon.

UNFPA is supporting @mophleb in packing, transporting & delivering #medicine inc. sexual & #ReproductiveHealth drugs & contraceptives to primary healthcare facilities across the country. https://t.co/GAZYiG4XwZ

— UNFPALebanon (@UNFPALebanon) October 10, 2024