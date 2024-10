Η τσιγκουνιά καταστρέφει τις φιλίες μας;

«Πρόσφατα όμως διαπίστωσα ότι τόσο οι φίλοι μου όσο και εγώ έχουμε γίνει πολύ πιο φειδωλοί: εκεί που συνηθίζαμε να μοιραζόμαστε ισόποσα τους λογαριασμούς του δείπνου χωρίς να τσακωνόμαστε για το ποιος παρήγγειλε ένα μεγάλο κρασί και ποιος ένα μικρό, σήμερα έχουμε σχολαστικές λίστες στην εφαρμογή Notes που περιγράφουν λεπτομερώς κάθε ένα από τα μικροχρέη μας», γράφει η Madelynne Flack του περιοδικό Dazed σε ένα άρθρο περί λιτότητας και φιλίας.

Τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι οι φιλίες γίνονται όλο και περισσότερο εμπορικές. Όλο και λιγότεροι άνθρωποι φαίνεται να έχουν την τάση να κάνουν μικρές χάρες – όπως το να παίρνετε έναν καφέ για τον συνάδελφό σας καθώς πηγαίνετε στη δουλειά ή να κερνάτε ένα ποτήρι γάλα στον συγκάτοικό σας – χωρίς να περιμένετε κάποιο αντάλλαγμα. Φυσικά, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι εξακολουθούμε να παλεύουμε μάταια ενάντια σε μια λυσσαλέα κρίση κόστους ζωής, με τους νέους να πλήττονται ιδιαίτερα σκληρά από την εκτίναξη του κόστους ζωής.

Αλλά μπορούμε πραγματικά να κατηγορήσουμε την κρίση του κόστους ζωής για την ενστικτώδη ανάγκη μας να σφίξουμε το πορτοφόλι μας όταν πρόκειται για τους φίλους μας; Σύμφωνα με την Ellie Kapitao, μια 27χρονη που ζει στο Λονδίνο και μίλησε επί του θέματος στο Dazed, η λιτότητα είναι «σίγουρα ένα πολιτισμικό στοιχείο».

Εξηγεί ότι όταν πήγε να επισκεφθεί την οικογένειά της στο Κονγκό πέρυσι, παρατήρησε ότι η στάση απέναντι στις σχέσεις ήταν αισθητά διαφορετική. «Η διαφορά ήταν εντυπωσιακή», λέει. «Όλοι ήταν μέρος μιας κοινότητας και θα έρχονταν μαζί για να σε βοηθήσουν με το φαγητό, τα οικονομικά, οτιδήποτε. Παρόλο που έχουν τόσο λίγα, ήθελαν να σου δώσουν ό,τι μπορούσαν».

Η Kapitao πιστεύει ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι άνθρωποι πάντα βρίσκουν δικαιολογίες για το γιατί δεν μπορούν να σας βοηθήσουν. «Είναι σαν ένας άγραφος κανόνας. Δεν θέλεις να είσαι αυτός ο φίλος που βασίζεται πάντα στους άλλους», εξηγεί.

relationships to some degree are transactional. but stay away from those who demonstrate that they only care about what’s in it for them. people who have clearly never asked themselves: ‘how can I support this person, how can I add joy to their life? how can I show up for them?’

— nina (@ninagrewal97) August 13, 2024