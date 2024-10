Γαμπρός χαρακτηρίστηκε «αξιολύπητος» και δέχτηκε σφοδρή διαδικτυακή επίθεση αφού εθεάθη να εργάζεται στο laptop του κατά την διάρκεια του γάμου του.

O Casey Mackrell ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τη φίλη του Grace Thoenen, το Σαββατοκύριακο.

Αλλά όταν ο Casey – ο οποίος είναι συνιδρυτής της εταιρείας λογισμικού Thoughtly (εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης) – έβγαλε τον υπολογιστή του για να δουλέψει σε ένα έργο για τη δουλειά του εν μέσω της δεξίωσης, πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έμειναν αποσβολωμένοι.

Ο συνάδελφός του Torrey Leonard μοιράστηκε, στο LinkedIn, ένα στιγμιότυπο του Casey να κάθεται σε ένα τραπέζι και να πληκτρολογεί στο φορητό του υπολογιστή, ενώ όλοι οι υπόλοιποι στο γάμο χόρευαν στην πίστα.

Ο Torrey εξήγησε στη λεζάντα ότι «ο Casey είχε δημιουργήσει μια φήμη για τον εαυτό του» στη δουλειά ως «ο τύπος που κάθεται στο laptop του» κάθε φορά που βγαίνουν σε μπαρ.

Thoughtly co-founder Casey Mackrell worked on a code issue during his wedding, sparking a viral post. Despite debate over work-life balance, the incident was not as severe as originally portrayed. pic.twitter.com/jyCFhRGkox

— Tech In 60 Mins (@TechIn60Mins) October 10, 2024