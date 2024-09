Γράφτηκε ιστορία: Το Μπόρνμουθ-Τσέλσι έγινε το ματς με τις περισσότερες κίτρινες στη Premier League

Με γκολ του Κριστοφέρ Ενκουνκού η Τσέλσι κατάφερε να αποδράσει από το «Vitality» και να επικρατήσει της Μπόρνμουθ με 1-0, φτάνοντας στη δεύτερη νίκη της σεζόν.

Σε ένα παιχνίδι με πολύ ένταση και αρκετά μαρκαρίσματα, οι «μπλε» κατάφεραν να φύγουν με το «τρίποντο» χάρη στην ατομική ποιότητα του Γάλλου επιθετικού ο οποίος πέτυχε το πρώτο γκολ της σεζόν σε επίπεδο Premier League.

Το παιχνίδι πάντως σημαδεύτηκε από τις πολλές κίτρινες κάρτες που έβγαλε ο Άντονι Τέιλορ. Ο Άγγλος διαιτητής δεν χαρίστηκε σε κανέναν και συνολικά έβγαλε 14 κίτρινες κάρτες στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Πρόκειται μάλιστα για την αναμέτρηση με τις περισσότερες κάρτες στην ιστορία της Premier League.

Έξι ήταν οι παίκτες της Μπόρνμουθ που αντίκρισαν κίτρινη κάρτα, ενώ οκτώ ήταν αυτοί της Τσέλσι. Μάλιστα, ακόμα και οι δύο προπονητές είδαν από μια κίτρινη κατά τη διάρκεια του αγώνα.

14 – Bournemouth (6) vs Chelsea (8) tonight produced 14 yellow cards in total, the most in a single game in Premier League history. Naughty. pic.twitter.com/ObNGhA190G

— OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2024