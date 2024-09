Η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά σημεία στον κόσμο.

Κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα βρείτε ορδές τουριστών να περιτριγυρίζουν το αριστούργημα του 18ου αιώνα. Ο μύθος λέει πως έαν τηρήσετε την παράδοση ρίψης κέρματος —με το δεξί σας χέρι και επάνω από τον αριστερό ώμο— τότε κάποια στιγμή στη ζωή σας θα επιστρέψετε στη Ρώμη.

Αυτή η παράδοση συνεχίζεται εδώ και εκατοντάδες χρόνια με τους επισκέπτες να κάνουν μια ευχή πριν ρίξουν ένα νόμισμα στο επιβλητικό σιντριβάνι.

Fontana di Trevi. #Rome.

Legend says if you throw one coin into the water, it guarantees your return to Rome, two coins mean you’ll return and fall in love, and three means you’ll return, fall in love, and get married.

Well…you better elbow your way to throw those coins 😂. pic.twitter.com/6oNAapAWWQ

— PETER LÅNG (@thepeterlang) August 6, 2024