«Έκλεισε» στην Κορίνθιανς ο Ντεπάι

Ακόμα ένας αστέρας ο οποίος θα αναζητήσει εκτός Ευρώπης τη καινούργια του ποδοσφαιρική στέγη.

Ο λόγος για τον Μέμφις Ντεπάι, ο οποίος πήρε την απόφαση να αγωνιστεί για πρώτη φορά στη καριέρα του εκτός Γηραιάς ηπείρου, με τον Ολλανδό επιθετικό να ετοιμάζεται για ένα υπερατλαντικό ταξίδι, αφού έδωσε τα χέρια με την Κορίνθιανς για διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο 30χρονος στράικερ είχε αποχωρήσει στο τέλος της περασμένης σεζόν από την Ατλέτικο Μαδρίτης, παραμένοντας ελεύθερος και αναζητούσε την επόμενη ομάδα του. Οι απαιτήσεις του ήταν υψηλές και τελικά κατάφερε να βρει το συμβόλαιο που επιθυμούσε στη Βραζιλία.

Ο Ντεπάι, ο οποίος έχει περάσει από Λιόν, Μπαρτσελόνα, Αϊντχόβεν και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πέρασε τα ιατρικά στην Ολλανδία και εντός των επομένων ημερών θα ταξιδέψει για τη χώρα του καφέ, ώστε να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το 2026.

