Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Μπιλ Πασκρέλ, βουλευτής των ΗΠΑ με το κόμμα των Δημοκρατικών, ανακοίνωσε σήμερα (21/8) η οικογένειά του μέσω ανάρτησης σε κοινωνικά δίκτυα.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Μπιλ Πασκρέλ Τζούνιορ, ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς, έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί», αναφέρει η ανάρτηση της οικογένειας στον λογαριασμό του βουλευτή στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

It is with deep sadness that we announce that Bill Pascrell Jr., our beloved husband, father, and grandfather, passed away this morning. As our United States Representative, Bill fought to his last breath to return to the job he cherished and to the people he loved. Bill lived…

— Bill Pascrell, Jr. 🇺🇸🇺🇦 (@BillPascrell) August 21, 2024