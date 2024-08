Ανθρώπινες ασπίδες σε κέντρα φιλοξενίας μεταναστών και χώρους λατρείας από εκατοντάδες αντιφασίστες στήθηκαν σε πολλές πόλεις στη Βρετανία ως απάντηση στις συγκεντρώσεις μίσους ακροδεξιών ομάδων.

Στη σκιά των βίαιων ρατσιστικών επεισοδίων που προκάλεσαν ένα κλίμα μίσους σε διάφορες περιοχές της χώρας υποστηρικτές της ακροδεξιάς καλούσαν σε πάνω από 100 διαδηλώσεις σε όλη τη Βρετανία βάζοντας στο στόχαστρό τους κέντρα μετανάστευσης, δικηγορικά γραφεία και φορείς που βρίσκονται στο πλευρό των μεταναστών.

Ματαιώθηκαν στην πράξη οι διαδηλώσεις των υποστηρικτών της ακροδεξιάς

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις τα σημεία των διαδηλώσεων κατακλύστηκαν από πλήθος αντιδιαδηλωτών που κατάφεραν να ματαιώσουν στην πράξη τις συγκεντρώσεις μίσους.

Ηχηρή απάντηση στα καλέσματα μίσους στη Βρετανία

Με τις αρχές να εκφράζουν φόβους για εκτεταμένα επεισόδια χιλιάδες αστυνομικοί των ειδικών δυνάμεων παρατάχθηκαν στους δρόμους έχοντας διακριτική παρουσία ενώ ήταν ελάχιστες οι περιπτώσεις που χρειάστηκαν να επέμβουν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα μεγάλες αντισυγκεντρώσεις συγκλόνισαν όλη τη χώρα.

-Εκατοντάδες διαδηλωτές κατά του ρατσισμού έστησαν ασπίδα προστασίας σε εκκλησία στο Λίβερπουλ που εμφανίστηκε σε λίστα ακροδεξιών ομάδων αυτή την εβδομάδα με τους διοργανωτές να δηλώνουν νικητές αφού δεν υπήρξε ίχνος ακραίων στοιχείων.

-Στο Νορθάμπτον οι αντιδιαδηλωτές αποχωρούν ησύχως αφού οι προγραμματισμένες αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις στην πόλη απέτυχαν να πραγματοποιηθούν. Η αστυνομία ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως «δεν υπήρξε καμία διαταραχή απόψε».

Solidarity to my old home town of Northampton and the hundreds who turned up to protest the far-right. What a turnout! ❤️❤️ pic.twitter.com/scq2NPhl0Z — Clive Lewis MP (@labourlewis) August 7, 2024

-Χιλιάδες αντιρατσιστές διαδηλωτές γέμισαν τον δρόμο έξω από μια δικηγορική εταιρεία του Μπρίστολ που ασχολείται με θέματα μετανάστευσης και βρέθηκε στη λίστα ακροδεξιών ομάδων σε κανάλι του Telegram. Ένας από τους διοργανωτές της «Stand up to Racism» εκτίμησε ότι οι διαδηλωτές ξεπερνούσαν τα 2.000 άτομα. Η ατμόσφαιρα ήταν αρχικά τεταμένη αλλά το βράδυ κύλησε σχετικά ήρεμα με τους συγκεντρωμένους να συνομιλούν και να ακούν μουσική ενώ περιστασιακά ακούστηκαν αντιφασιστικά συνθήματα.

-Στο Σέφιλντ, κοντά στο νοσοκομείο παίδων, μια μεγάλη συγκέντρωση αντιρατσιστών διαδηλωτών αποχώρησε ειρηνικά αποτρέποντας κάθε ίχνος ακροδεξιών και στέλνοντας το μήνυμα: «Το μίσος δεν κερδίζει ποτέ».

Αντιφασίστες παντού

-Στο Μπράιτον μια ολιγομελής ομάδας διαδηλωτών κατά της μετανάστευσης βρέθηκε περικυκλωμένη από κλοιό αστυνομικών ενώ την ίδια ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη αντισυγκέντρωση -πιθανότατα περίπου 1500 ατόμων- που εμφανίζονταν αποφασισμένοι να παραμείνουν όσο χρειαστεί.

-Οι δρόμοι στο Μπέρμιγχαμ κατακλύστηκαν από εκατοντάδες αντιδιαδηλωτές που πραγματοποίησαν πορεία από ένα κέντρο προσφύγων στη συνοικία Jewellery Quarter προς το κέντρο της πόλης. Πολλά αυτοκίνητα κόρναραν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το πλήθος καθώς κατευθύνονταν προς την πλατεία Βικτόρια. Το πλήθος συγκεντρώθηκε για να προστατεύσει το κέντρο προσφύγων της πόλης.

-Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα στο Μπλάκπουλ όπου μια μικρή ομάδα λιγότερων από 100 ακροδεξιών διαδηλωτών έκανε την εμφάνιση της.

Police force a man to the ground and arrest him in Blackpool. Crowd reacts badly. Big and growing police presence. All feels nervy. pic.twitter.com/M5g6oPB7dI — Lewis Goodall (@lewis_goodall) August 7, 2024

-Στο Γουόλθαμστοου στο βορειοανατολικό Λονδίνο, χιλιάδες αντιφασίστες ακτιβιστές και άλλοι συγκεντρώθηκαν κοντά στην κεντρική εμπορική περιοχή. Η αστυνομία διατήρησε σημαντική αλλά διακριτική παρουσία κοντά στην οδό Hoe Street και το βράδυ κύλησε χωρίς επεισόδια. Από τις αναφορές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης δεν υπήρχαν ενδείξεις για συγκέντρωση υποστηρικτών της ακροδεξιάς. Μεταξύ των συγκεντρωμένων στην Hoe Street ήταν και η Kristine Pommert, μια Γερμανίδα που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1992 και ήρθε κρατώντας ένα πλακάτ που έγραφε: «Είμαστε μια ανθρώπινη φυλή».

Kristine Pommert, a German in London, who said much of what has happened in England in recent days has ‘echoes’ of Germany’s past pic.twitter.com/mK0ZYnpEjd — Ben Quinn (@BenQuinn75) August 7, 2024

-Η μεγάλη αντιρατσιστική αντιδιαδήλωση που καλέστηκε στο Νιούκαστλ ήρθε να προστεθεί στον μεγάλο αριθμό άλλων αντιδιαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα.

Hundreds out in the west end of #Newcastle. Amazing show of support from the local community protecting refugee support services. No sign of the far right here!#Riots #Solidarity #NoPasaran #RefugeesWelcomeHere pic.twitter.com/eGOVAxEyQZ — Hugo Fearnley (@HugoFearnley) August 7, 2024

Συγκινητικές στιγμές

Τους αντιρατσιστές διαδηλωτές που συγκεντρώνονται σε όλη την Αγγλία απαθανάτισαν οι φωτογράφοι. Πολλοί κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν συνθήματα όπως «αγάπη και ενότητα».

Walthamstow tonight ✊🏾✊🏾✊🏾 This is what a mass movement against the far right looks like @wfsutr #StandUpToRacism pic.twitter.com/S3M2jHPPCL — Stand Up To Racism (@AntiRacismDay) August 7, 2024

Μια κυρία με μωβ μαλλιά κάθεται σε μια καρέκλα στο Μπρίστολ, κρατώντας ένα πλακάτ που γράφει: «Γιαγιάδες κατά του φασισμού». Στο Νιούκαστλ ένας άνδρας κρατάει ένα πλακάτ που αναγράφει: «Οι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι». Στο Μπέρμιγχαμ, ένας διαδηλωτής κρατάει μια πινακίδα από χαρτόνι με την επιγραφή «φασιστικά αποβράσματα έξω από το Brum».