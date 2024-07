Τρόμος για 297 επιβαίνοντες αεροσκάφους, που ταξίδευαν από το Ριάντ με προορισμό το Πακιστάν, όταν άρπαξε φωτιά ο τροχός του Airbus A-330 στο οποίο επέβαιναν.

Πιο αναλυτικά, η φωτιά εκδηλώθηκε σε τροχό ενός αεροσκάφους Airbus A-330 των αερογραμμών της Σαουδικής Αραβίας κατά την προσγείωσή του σήμερα, Πέμπτη (11/07), στο διεθνές αεροδρόμιο της Πεσαβάρ, στο Πακιστάν.

Fire broke out on the front landing gear of a Saudia plane in Pakistan, prompting passengers to evacuate using slides https://t.co/Ep8EPPuSDa pic.twitter.com/wiFZEGWYEi

Left landing gear wheels of Saudia Airlines’ Airbus Airbus A330-343 plane (HZ-AQ28) with 297 aboard caught fire (smoke) while landing at Peshawar airport in Pakistan on Thursday. Passengers were evacuated.

However, Saudia clarifies that its aircraft, flying from Riyadh (RUH) to… pic.twitter.com/SEnH0lrtpo

