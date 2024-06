Ένα αεροσκάφος τύπου Boeing 777 της ολλανδικής αεροπορικής εταιρείας KLM επέστρεψε σήμερα (23/6) στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ αφού ανέφερε ένα αδιευκρίνιστο τεχνικό πρόβλημα, ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η πτήση KLM705 με προορισμό το Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας άλλαξε πορεία ενώ πετούσε πάνω από το γειτονικό Βέλγιο και αφού ζήτησε να της δοθεί άδεια να προσγειωθεί προληπτικά, είπε εκπρόσωπος της ολλανδικής υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές ποιο ήταν το πρόβλημα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν ένα μήνα θρίλερ έζησαν οι επιβάτες ενός άλλου αεροσκάφους, ξανά της KLM στο αεροδρόμιο Σίπχολ, όταν ένας άνθρωπος παγιδεύτηκε σε κινητήρα, που βρισκόταν εν κινήσει, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία, μπροστά στα μάτια τους.

Το περιστατικό συνέβη με αεροσκάφος τύπου Embraer της KLM, το οποίο θα αναχωρούσε για το Μπίλουνγκ της Δανίας.

Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το αεροσκάφος επρόκειτο να απογειωθεί όταν το άτομο σκοτώθηκε.

Το αεροδρόμιο Σίπχολ σχολίασε «Η σκέψη μας πηγαίνει στους συγγενείς και νοιαζόμαστε για τους επιβάτες και τους συναδέλφους που το είδαν αυτό. Η Βασιλική Στρατιωτική Αστυνομία διεξάγει αυτήν τη στιγμή έρευνα».

Η στρατιωτική αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη στους επιβάτες που ήταν μάρτυρες του περιστατικού και σημείωσε ότι αποτελούν «σημαντικοί μάρτυρες» για να διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας.

