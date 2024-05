Φωτιά σε κινητήρα αεροπλάνου αμέσως μετά την απογείωση - Προσγειώθηκε με ασφάλεια

Ένα αεροσκάφος Boeing 747-400 (σ.σ. με έτος κατασκευής το 2001), με 468 επιβάτες και πλήρωμα, προσγειώθηκε εκτάκτως στο Μακάσαρ της νότιας Ινδονησίας, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον τέταρτο κινητήρα του (σ.σ.τον έξω δεξιά), όπως ανακοίνωσε η ινδονησιακή αεροπορική εταιρεία Garuda Indonesia. Η πτήση Garuda-1105, με προορισμό τη Μεδίνα της Σαουδικής Αραβίας, επέστρεψε στο αεροδρόμιο απ’ όπου είχε απογειωθεί στις 17.15 τοπική ώρα (12.15 ώρα Ελλάδας). Όλοι οι επιβάτες είναι σώοι.

«Ο κυβερνήτης έλαβε αυτήν την απόφαση αμέσως μετά την απογείωση, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν αφού παρατηρήθηκαν σπίθες σε έναν από τους κινητήρες», ανέφερε ο Ιρφάν Σετιαπούτρα, ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, στην ανακοίνωσή του. H Garuda Airlines είναι ο κρατικός αερομεταφορέας της Ινδονησίας, με πολλά και πολύνεκρα δυστυχήματα στο ιστορικό της. Τα τελευταία χρόνια παρόλα αυτά έχει βελτιωθεί σε ζητήματα ασφάλειας.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 450 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος. Μεταξύ αυτών ήταν πολλοί πιστοί που πήγαιναν στη Σαουδική Αραβία για το χατζ, το μουσουλμανικό πολυήμερο προσκύνημα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία και θα αναχωρήσουν αργότερα σήμερα με άλλη πτήση, πρόσθεσε ο Ιρφάν. Η Boeing κοντεύει να καταστρέψει την φήμη που έχτιζε σε όλη την ιστορία της, με απανωτά ατυχήματα που οδηγούν σε έλλειψη εμπιστοσύνης του κοινού.

Garuda Indonesia 747-412 returns safely to Makassar Airport in Indonesia after an engine failure during takeoff. pic.twitter.com/VibKqCQosc

Σε βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ο κινητήρας του αεροσκάφους να παίρνει φωτιά τη στιγμή της απογείωσης.

Το αεροσκάφος καθηλώθηκε στο έδαφος μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος ασφαλείας. Τα νησιά του αρχιπελάγους της Ινδονησίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αεροπορικές συνδέσεις. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο έχουν σημειωθεί αλλεπάλληλα δυστυχήματα.

Το 2021 ένα Boeing της Sriwijaya Air έπεσε στη θάλασσα της Ιάβας, μετά την απογείωσή του από την Τζακάρτα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 62 επιβαίνοντες. Τον Μάρτιο το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα για την τοπική εταιρεία Batik Air, επειδή δύο πιλότοι της κοιμήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας πτήσης.

2001 built Garuda Indonesia Boeing 747-412 aircraft (ER-BOS), powered by PW PW4056 engines, experienced engine fire while taking-off from Makassar’s Sultan Hasanuddin airport (UPG) earlier today (15 May).

The aircraft was operating flight GA1105, when the no.4 engine snag forced… pic.twitter.com/w1aPHsI3iN

