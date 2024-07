Επικό βίντεο Αντετοκούνμπο με Παπανικολάου για παπούτσια… μπύρες και σουβλάκια (vid)

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ετοιάζεται να ριχθεί στη «μάχη» του Προολυμπιακού τουρνουά με στόχο το «χρυσό» εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο ΣΕΦ σε δύο μέρες, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Δομινικανή Δημοκρατία και το κλίμα στις τάξεις της Εθνικής είναι πιο καλό από ποτέ.

Όπως φάνηκε μέσα από ένα επικό βιντεάκι που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στα social media ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα πειράγματα μεταξύ των διεθνών δεν λείπουν από τις προπονήσεις. Συγκεκριμένα ο Greek Freak είχε έναν διάλογο με τον Κώστα Παπανικολάου, χαρακτηριζοντάς τον, τον πιο πιστό του υποστηρικτή, καθώς είναι ο μοναδικός που έχει αγοράσει όλα τα παπούτσια της δικής του σειράς με το όνομα «Zoom Freak».

«Αυτός είναι ο νούμερο 1 υποστηρικτής μου, φοράει τα παπούτσια μου από την πρώτη μέρα. Φόρεσε το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο», σχολίασε αρχικά ο Γιάννης, για να σχολιάσει ο «Παπ»: «Ακόμη περιμένω ένα ζευγάρι από αυτόν», με τον διάλογο να συνεχίζεται ως εξής:

«Έχει δίκιο. Όταν παραγγέλνεις φαγητό στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα σουβλάκι, αν είσαι καλός πελάτης σου δίνουν δώρο μία coca-cola, μία Fanta, μία μπίρα. Έχει απόλυτο δίκιο. Όταν βγει το έκτο παπούτσι της σειράς, θα φέρω ζευγάρια για όλη την εθνική ομάδα».

Ο Παπανικολάου πάντως φρόντισε να έχει τον τελευταίο δόλο και αναρωτήθηκε αν «θα αγωνίζομαι ακόμα στην εθνική όταν βγει το έκτο παπούτσι ή θα έχω αποσυρθεί».

shout out to my number one supporter @K_pap16

🤣🤣 pic.twitter.com/gWjQ69uop3

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 1, 2024