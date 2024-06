To αρνητικό ρεκόρ που σημείωσε η Ιταλία στο Euro με τον αποκλεισμό της από την Ελβετία

Με άδοξο τρόπο ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Euro 2024 η Ιταλία, η οποία το Σάββατο (29/6) αποκλείστηκε από την Ελβετία στην φάση των «16», χάνοντας 2-0.

Αυτή ήταν η δεύτερη ήττα για τη «Σκουάντρα Ατζούρα» στη φετινή διοργάνωση, μετά το εις βάρος της 1-0 από την Ισπανία. Αρνητικό στοιχείο από μόνο του (πέρα, φυσικά, από το κομμάτι του αποκλεισμού). Πόσω μάλλον, όταν αυτή είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.

Διότι, στο παρελθόν η Ιταλία ποτέ δεν είχε χάσει δύο παιχνίδια -στην κανονική διάρκειά τους- σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Κάλλιστα, δε, θα μπορούσε να είχε ηττηθεί και από την Κροατία (την οποία ισοφάρισε στο 90’+8′ με τον Τζακάνι). Κάτι, βέβαια, που δεν θα της επέτρεπε να προκριθεί. Άρα και πάλι θα έμενε στις δύο ήττες (δεν θα… διεύρυνε, δηλαδή, το αρνητικό ρεκόρ στις τρεις), οι οποίες σε κάθε περίπτωση συνιστούν ρεκόρ για την ίδια.

