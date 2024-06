Η Ιταλία δεν γλύτωσε από την «κατάρα» που χτυπάει τις πρωταθλήτριες Ευρώπης (pic)

Η Ελβετία αποδείχθηκε πολύ μεγάλο εμπόδιο για την Ιταλία που σε καμία περίπτωση δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ματς και έμεινε εκτός συνέχειας του Euro. Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν ήταν σαφώς ανώτερη από εκείνη του Λουτσιάνο Σπαλέτι και επικράτησε σχετικά εύκολα με 2-0.

Κάτι που σημαίνει πως η «σκουάντρα ατζούρα» θα παραδώσει το στέμμα που κατέκτησε στην προηγούμενη διοργάνωση και έδωσε συνέχεια σε μία «κατάρα» που χτυπάει τις πρωταθλήτριες Ευρώπης. Συγκεκριμένα, έγινε η τρίτη διαδοχική ομάδα που ως κάτοχος του Euro μένει εκτός από τους «16».

Η αρχή είχε γίνει το 2016 όταν η Ισπανία αποκλείστηκε στη φάση των «16» από την Ιταλία (2-0), τέσσερα χρόνια μετά το back to back τρόπαιο που πανηγύρισε επικρατώντας με 4-0 των Ιταλών στον τελικό. Τον τίτλο το 2016 πήρε η Πορτογαλία που νίκησε μέσα στο Παρίσι τη Γαλλία (1-0), αλλά στην επόμενη διοργάνωση ηττήθηκε από το Βέλγιο με 1-0 στην πρώτη φάση των νοκ άουτ.

3 – Each of the last three winners of the UEFA European Championship finals have been eliminated in the round of 16 the following tournament – Spain at EURO 2016, Portugal at EURO 2020 and Italy at EURO 2024. Hurdle. #EURO2024 pic.twitter.com/kTqNKYbjsP

— OptaJoe (@OptaJoe) June 29, 2024