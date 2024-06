Δραματικές στιγμές βίωσε η Βολιβία την Τετάρτη όταν στρατιώτες και τεθωρακισμένα οχήματα περικύκλωσαν την εμβληματική πλατεία Μουρίγιο και στη συνέχεια εισέβαλαν στο προεδρικό μέγαρο στη Λα Παζ, σε αυτό που ο πρόεδρος της χώρας, Λουίς Άρσε χαρακτήρισε ως απόπειρα πραξικοπήματος.

Ένα τανκ προσπάθησε να σπάσει μια μεταλλική πόρτα του προεδρικού, στην οποία εισήλθε αργότερα ο στρατηγός Χουάν Χοσέ Σουνίγκα, επικεφαλής του στρατού μέχρι την αποπομπή του την Τρίτη.

Μάλιστα εικόνες που δημοσιεύθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα έδειχναν τον Άρσε μέσα στο προεδρικό μέγαρο να στέκεται απέναντι από τον Σουνίγκα και να διατάζει την αποχώρηση του στρατού, κάτι που έγινε λίγα λεπτά αργότερα.

«Είμαι ο αρχηγός σας και σας διατάζω να αποσύρετε τους στρατιώτες σας και δεν θα επιτρέψω αυτή την ανυπακοή», είπε ο Άρσε.

What a picture.

Bolivian President Luis Arce has met the leader of the attempted military coup in Bolivia face to face at the doors of the Presidential Palace. pic.twitter.com/v2DQDhBGwR

— Matt Kennard (@kennardmatt) June 26, 2024