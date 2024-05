«Πρόταση της Κρουζ Αζούλ για τον Γιακουμάκη» (pic)

Ο Γιώργος Γιακουμάκης πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν στο ΜLS με τη φανέλα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, όπου αναδείχθηκε ως ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος, ξεπερνώντας μάλιστα και τον Λιονέλ Μέσι της Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει τραβήξει τα βλέμματα από αρκετό κόσμο, με την Κρουζ Αζούλ να είναι μία από τις ομάδες που θέλει να τον κάνει δικό της και φροντίζει να το δείχνει έμπρακτα, καταθέτοντας πρόταση πάνω από 5 εκατομμύρια στην Ατλάντα, η οποία απορρίφθηκε πριν λίγο καιρό.

Συγκεκριμένα, προσφέρουν 10 εκατομμύρια δολάρια μαζί με μπόνους. Ο εκπρόσωπος του Γιακουμάκη είναι στις ΗΠΑ για τις συνομιλίες, αφού ο Έλληνας στράικερ δείχνει θετικός στην πρόταση.

🔵🇲🇽 Cruz Azul have sent formal bid for $10m package with add-ons included to Atlanta United for Giōrgos Giakoumakīs.

Player’s agent, in the USA to advance in talks as Giōrgos is keen on the move. pic.twitter.com/sacuT5GLLS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2024