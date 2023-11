Στην κορυφαία 11άδα του MLS ο Γιακουμάκης (pics)

Με την χρονιά στο MLS να είναι κοντά στο να ρίξει αυλαία (τελικοί περιφερειών) έγιναν γνωστά τα ονόματα από τα οποία στελεχώνουν την κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

MLS Best XI pres. by @continentaltire pic.twitter.com/W9tULtZFQ5

Got the complete collection 🙌

Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και ο Γιώργος Γιακουμάκης ο οποίος με την φανέλα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ έκανε πράγματα και θαύματα φτάνοντας μέχρι την φάση των «16» των play offs.

The best attacking duo in the league 🌟⚡️

Giorgos & Thiago have been named to the 2023 @MLS 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐗𝐈 👏 pic.twitter.com/TDUD7NQQJj

