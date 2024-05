Ο Τζορτζ Τσούνης πήγε στο γήπεδο και πανηγύρισε τη νίκη του Ολυμπιακού με το Γιάννη Αντετοκούμπο

Στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας για τον μεγάλο τελικό του Europa Conference League βρέθηκε και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης. Παρόντας στο ιστορικότερο βράδυ του Ολυμπιακού. Προνομιούχος, «αυτόπτης μάρτυρας» ανάμεσα στους χιλιάδες της Νέας Φιλαδέλφειας. Και έχοντας μάλιστα στην παρέα του, τον σπουδαίο Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον διάσημο football agent, Kia Joorabchian.

Λατρεύει τα σπορ ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών και δη το ποδόσφαιρο. Ένα μήνα πριν μάλιστα (28/4) με αφορμή τα εγκαίνια American Space Piraeus Pop-Up» στο «Γ. Καραϊσκάκης» πάτησε και… χορτάρι φορώντας μάλιστα και την Ερυθρόλευκη –δώρο του Βαγγέλη Μαρινάκη- με το «7» στην πλάτη. Σιγά μην έχανε τον τελικό, λοιπόν. Από νωρίς στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας και βέβαια πολύ χαρούμενος στο φινάλε. Και για την επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Φιορεντίνα, αλλά και απο το γεγονός ότι όλα λειτούργησαν υποδειγματικά στην διοργάνωση και την ασφάλεια του τελικού.

Σε ανάρτηση του στο x ο Τζορτζ Τσούνης, έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την «ιστορική του νίκη στον τελικό του UEFA Conference League» το βράδυ της Τετάρτης. Όπως ανέφερε «η κατάκτηση του πρώτου σας ευρωπαϊκού τροπαίου έγραψε ιστορία και είναι μια επάξια στιγμή υπερηφάνειας για την Ελλάδα και τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο».

Congratulations to @OlympiacosFC on their historic victory in the #UEFAConferenceLeague final last night! Winning your first European trophy has made history and is a well-deserved moment of pride for 🇬🇷and Greeks around the world.

— George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) May 30, 2024