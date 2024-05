Ο Μάικ Τζέιμς αποθέωσε τον Κώστα Σλούκα (pic)

O Μάικ Τζέιμς είναι ο πιο περιζήτητος παίκτης που θα βγει στην free agency της Euroleague φέτος το καλοκαίρι, ως ο MVP της διοργάνωσης και εξέφρασε την προσωπική του άποψη για τους GOAT της Λίγκας.

Ο Τζέιμς εξέφρασε την άποψή του μέσω ενός tweet: «Εντάξει, δεν λέω πως ο Σλούκας είναι ο καλύτερος όλων των εποχών ή ότι είναι για εμένα, αλλά θα πρέπει να αρχίσει να μπαίνει στην κουβέντα. Απλά η γνώμη μου».

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού με την πρόσφατη κατάκτηση του τροπαίου της Euroleague έφτασε τις 4 κατακτήσεις και έγινε μόλις ο 2ος στην ιστορία της διοργάνωσης, μετά τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που κατακτάει το τρόπαιο με 3 διαφορετικές ομάδες (Ολυμπιακός 2012 και 2013, Φενέρμπαχτσε 2017, Παναθηναϊκό 2024).

OK, I’m not saying that Sloukas is The Goat or My Goat BUT he has to start getting mentioned in the conversation. Just my opinion.

— Mike James (@TheNatural_05) May 31, 2024