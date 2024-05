Oι πέντε καλύτερες φάσεις του τελικού της Euroleague (vid)

Ο Παναθηναϊκός έκαμψε την αντίσταση της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague στο Βερολίνο και κατάκτησε τον έβδομο τίτλο της ιστορίας του.

Στις υπόλοιπες τέσσερις θέσεις συναντάμε άλλους δύο Πράσινους, τον Ματίας Λεσόρ και τον Κώστα Σλούκα, ενώ για τη Ρεάλ δύο συμμετοχές έχει ο Βενσάν Πουαριέ με ισάριθμα καρφώματα.

Ο Παναθηναϊκός προσγειώθηκε το μεσημέρι στο αεροδρόμιο και γνώρισε την αποθέωση από χιλιάδες κόσμο που τον υποδέχθηκε, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΟΑΚΑ, όπου το πάρτι για την κατάκτηση της Euroleague συνεχίστηκε.

Φυσικά, στο επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος ήταν πανευτυχής και σε κάποια στιγμή πήρε το μικρόφωνο και απευθύνθηκε στους οπαδούς του «τριφυλλιού» αναφέροντας πως ζήτησαν το 7ο αστέρι και εκείνοι τους το έφεραν.

«Μας πιστέψατε και σας πιστέψαμε για το 7ο αστέρι. Θέλατε το 7ο αστέρι και το 7ο αστέρι είναι εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά στον μικρό λόγο του ο Τούρκος τεχνικός των Πράσινων.

Coach Ataman: «You want the 7th star, 7th star is there!» ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#WeTheGreens #paobcaktor #7thStar pic.twitter.com/GwARKPJf6M

— Panathinaikos BC (@paobcgr) May 27, 2024