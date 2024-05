Μελίνα Τραυλού: Σύνδεση οικουμενική και πανανθρώπινη η ναυτιλία

Σε ένα εμβληματικό χώρο που συνδέει το ιστορικό παρελθόν της ελληνικής ναυτιλίας με το σήμερα και το αύριο στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά , δίπλα στο μνημείο του Θεμιστοκλή η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών υποδέθηκε το βράδυ της Πέμπτης εκατοντάδες καλεσμένους της σε μία εκδήλωση, στο πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια», σε μία εκδήλωση την οποία τίμησε με την παρουσία της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Με υψηλή προσέλευση και παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, μελών της Κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας, επικεφαλής των ξένων κρατών στην Ελλάδα, της Ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και εκπροσώπων της Ναυτιλίας των Ελλήνων παρουσιάστηκε ειδική έρευνα για τη δυναμική και τον αντίκτυπο της ναυτιλίας στην καθημερινότητα των πολιτών του κόσμου.

Η έρευνα είναι αποτέλεσμα της συντονισμένης συνεργασίας τριών διεθνών οργανισμών και πιο συγκεκριμένα του World Maritime University, με την εποπτεία του καθηγητή Γεώργιου Θεοχαρίδη, Καθηγητή Ναυτικού Δικαίου και Ναυτιλιακής Πολιτικής, του United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), με τη συμβολή του Dr. Jan Hoffmann, Head Trade and Logistics Branch, καθώς και της World Bank με τον Maximilian Weidenhammer, Consultant in Decarbonising Maritime Transport και την Simona Sulikova, Consultant in Decarbonising Maritime Transport.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Κατά το χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ανέφερε απευθυνόμενη στους εκπροσώπους της ελληνικής ναυτιλίας:

«Συνεχίζοντας την παράδοση της ελληνικής ναυτοσύνης και αναπτύσσοντας ευρηματικές επιχειρηματικές στρατηγικές, καταστήσατε την ελληνόκτητη ναυτιλία ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής, την φέρατε στην πρώτη θέση του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου και δημιουργήσατε έναν μοναδικό σε δυναμισμό στόλο από ποντοπόρα πλοία, που δραστηριοποιείται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Εμφυσήσατε στη ναυτιλία τόση ορμή, συμβάλλατε με τόσο σφρίγος στην επιτάχυνσή της, ώστε δικαίως η εθνική μας οικονομία προσβλέπει στον κλάδο σας ως σημαντικότατο μοχλό δύναμης, ανάπτυξης και προόδου.

Στο σημερινό περιβάλλον ρευστότητας και γενικευμένης αβεβαιότητας, γεωπολιτικών προκλήσεων, περιβαλλοντικής κρίσης και πολέμων που επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό και τη λειτουργία ολόκληρης της ναυτιλιακής βιομηχανίας, η ναυτιλία μας καλείται να αξιοποιήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις και να καινοτομήσει, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητά της και την ικανότητά της να εξυπηρετεί, ανεξάρτητα από τις δυσμενείς συνθήκες, τις ανάγκες της διεθνούς κοινότητας.

Σε λίγες μέρες ξεκινούν τα Ποσειδώνια, στα οποία θα παρουσιαστούν οι νέες τεχνολογίες και θα συζητηθούν οι επιλογές εναλλακτικών καυσίμων, ώστε η ναυτιλία να απαλλαγεί από τον άνθρακα, σύμφωνα με τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς που απαιτούν την πράσινη μετάβαση όλων των βιομηχανιών. Στην κορυφαία αυτή διοργάνωση, η ελληνική ναυτιλία αναμένεται να πρωτοστατήσει στον διάλογο για τους καλύτερους τρόπους ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των καιρών και επίτευξης των στόχων βιωσιμότητας.

Θέλω να εκφράσω τη βαθιά εκτίμηση της Πολιτείας για το έργο σας. Όπως άλλωστε μας παροτρύνει, από την αρχαιότητα, ο Ξενοφών, «είναι ηθικά ευγενές και καλό και έντιμο να τιμώνται οι έμποροι και οι ναυτικοί, καθώς παρέχουν μέγιστη ωφέλεια στην πόλη». Εύχομαι, με το ίδιο σθένος και την ίδια δημιουργικότητα, να συνεχίσετε να δίνετε ένα ηχηρό «παρών» σε όλη την υφήλιο.»

Χρήστος Στυλιανίδης: Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη παγκοσμίως

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, εξέφρασε τη χαρά του που είχε την ευκαιρία να βρεθεί στα «Ποσειδώνια 2024».

«Θα έλεγα ότι με την αποψινή εκδήλωση ουσιαστικά ξεκινάμε την μεγάλη γιορτή της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας. Τα «Ποσειδώνια» είναι μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή για όλους εμάς που δραστηριοποιούμαστε στον τομέα της ναυτιλίας. Θεωρείται ένα από τα κορυφαία γεγονότα, αν όχι ΤΟ κορυφαίο γεγονός, της παγκόσμιας ναυτιλίας» σημείωσε και πρόσθεσε πως «είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί αυτό το γεγονός το φιλοξενεί η χώρα μας. Η Ελλάδα. Η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη παγκοσμίως».

«Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί ως κέντρο ναυτιλιακής τεχνογνωσίας και επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα ενισχύεται η θέση μας στη διεθνή αγορά. Η ναυτιλία είναι διαχρονικά ένας από τους πιο κρίσιμους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Η ναυτοσύνη είναι στο DNA της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα» συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας ότι «με τη μακρόχρονη παράδοση και την αδιάκοπη συνεισφορά της, η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα σύμβολα του ελληνικού επιχειρείν διεθνώς».

Όπως τόνισε ο κ. Στυλιανίδης «οι επιτυχίες και η συνεχής άνοδός της οφείλονται κατά κύριο λόγο στο όραμα, την αφοσίωση και την ικανότητα των Ελλήνων εφοπλιστών. Καθώς και στη στενή συνεργασία με το ελληνικό κράτος».

«Τώρα στα «Ποσειδώνια» έχουμε την ιδανική ευκαιρία να αναδείξουμε τις δυνατότητες της ελληνικής ναυτιλίας και να προωθήσουμε την βιωσιμότητά της καθώς και την καινοτομία, και την εξωστρέφεια του Έλληνα εφοπλιστή, του Έλληνα πλοιοκτήτη. Ως υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δεσμεύομαι να συνεχίσω να στηρίζω και να ενισχύω κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας του ελληνικού ναυτιλιακού τομέα» ανέφερε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «κοινός μας στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον που θα επιτρέπει στους πλοιοκτήτες μας να συνεχίσουν να πρωτοπορούν και να καινοτομούν. Γι’ αυτό και έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν στη βελτίωση των υποδομών, στην αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου και στην ενίσχυση της ναυτικής εκπαίδευσης. Εστιάζουμε στην υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων και στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα της ελληνικής ναυτιλίας».

«Η στενή συνεργασία, του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και, ιδιαίτερα, με την πρόεδρο Μελίνα Τραυλού και όλα τα Μέλη, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής μας. Παράδειγμα η κοινή προσπάθεια για την προσέλκυση πλοίων στο εθνικό νηολόγιο και την εγκατάσταση ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει, λοιπόν, καμία αμφιβολία ότι η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι θεμελιώδης για την επίτευξη των κοινών μας στόχων» κατέληξε.

Η έρευνα και τα πορίσματα

Ο καθηγητής Ναυτικού Δικαίου και Ναυτιλιακής Πολιτικής, World Maritime University (WMU), Γεώργιος Θεοχαρίδης, αναφερόμενος στην έρευνα, σημείωσε:

«Το ζήτημα της επίδρασης της εμπορικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι μέχρι σήμερα είχε ιδωθεί αποσπασματικά. Πράγματι εκπονήθηκαν επιστημονικές μελέτες κατά καιρούς σχετικά με τη μεταφορική ικανότητα των πλοίων για τις ανάγκες του διασυνοριακού εμπορίου αλλά πάντοτε υπό ειδικά πρίσματα.

Ωστόσο, παρά τον αναντίρρητο διεθνή χαρακτήρα της εμπορικής ναυτιλίας, ουδέποτε επιχειρήθηκε η ανατομία της επίδρασης αυτής στους καίριους άξονες του παγκόσμιου γίγνεσθαι. Έτσι όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά με την Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κ. Μελίνα Τραυλού, σε μια εκδήλωση-συζήτηση για τη συνεισφορά της ναυτιλίας, απερίφραστα, μού εμπιστεύθηκε την ιδέα της για την ανάδειξη του αντίκτυπου της παύσης λειτουργίας της ναυτιλίας με επιστημονικά κριτήρια.

Ασμένως αποδέχθηκα την πρόταση-πρόκληση και της εξέθεσα ότι το World Maritime University, που έχει ιδρυθεί από τον ΙΜΟ, έχει μείζον ενδιαφέρον στο επίμαχο γνωστικό πεδίο και μπορεί να συστήσει επιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση τέτοιας μελέτης.

Τί εννοούμε όταν διατεινόμαστε ότι άνω του 80% του εμπορίου διεξάγεται με πλοία; Αν περιβλέψουμε την παρούσα αίθουσα ή το γραφείο μας ή το σπίτι μας, τούτο σημαίνει ότι 8 από τα 10 αντικείμενα δεν θα ήταν εδώ, αν δεν μας τα έφερναν τα πλοία. Επίσης 8 από τις 10 διασυνοριακές πωλήσεις αντικειμένων, δηλαδή με πωλητή σε μια χώρα και αγοραστή σε άλλη, δεν θα ήταν εφικτές δίχως τη φορτωτική πλοίου, η οποία διασφαλίζει την «παράδοση» του αντικειμένου έναντι καταβολής του τιμήματος. Η φορτωτική είναι επινόημα της συνέργειας εμπόρων και πλοιοκτητών!

Υπό το φως των ανωτέρω, στην υποθετική περίπτωση «καθήλωσης» των 100.000 εμπορικών πλοίων για 1 ημέρα, 1 εβδομάδα, 1 μήνα, 1 τρίμηνο, τί θα συνεπαγόταν αυτό;

Πρώτο μέλημα αποτέλεσε η αποκρυστάλλωση μαθηματικού μοντέλου με συνδυασμό αξιόπιστων βάσεων δεδομένων. Ειδικότερα, η ομάδα έκανε χρήση της βάσης δεδομένων της UNCTAD, της βάσης δεδομένων PortWatch του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία αποθηκεύει δεδομένα από 1469 λιμένες, της βάσης δεδομένων Global Trade Analysis Project, της βάσης δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών Big Data Platform, η οποία αντλεί στοιχεία από το δορυφορικό σύστημα ExactEarth, και της ετήσιας Έκθεσης Επιθεώρησης Ναυτιλιακού Εμπορίου της UNCTAD.

Τί προκαλούν αιτιωδώς, ωστόσο, όλα τα ανωτέρω; Ποιος είναι ο αντίκτυπος; Αυτό άλλωστε ήταν και το πρωταρχικό ζητούμενο της μελέτης, δηλαδή η επιστημονική απάντηση στο ερώτημα: «Τι θα συνέβαινε στον πλανήτη, αν η ναυτιλία έπαυε να λειτουργεί;»

Τα πορίσματα

1. Η παγκόσμια οικονομία είναι «εξαρτώμενη» από τη ναυτιλία. Διακίνηση πρώτων υλών, αγαθών και σύνθετων προϊόντων σε ποσοστό άνω του 80% παρίσταται αδιανόητη δίχως πλοιομεταφορά.

2. Βιομηχανία και παραγωγή, γεωργία, ενέργεια, λιανεμπόριο, βασίζονται στην εισαγωγή πρώτων υλών και στηρίζονται στην πρόσβαση αγορών για τη λειτουργία και ανάπτυξή τους, τα οποία επιτυγχάνονται κυριαρχικά λόγω της ναυτιλίας.

3. Ο σχηματισμός και η διατήρηση βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού είναι αδύνατος δίχως ναυτιλία. Τυχόν παύση της ναυτιλίας θα προξενούσε μη αναστρέψιμη ρήξη πολλών κρίκων αυτών των αλυσίδων.

4. Σε επίπεδο αγοράς, η εξαφάνιση της ναυτιλίας θα οδηγούσε σε στραγγαλισμό και πτώχευση πολλών επιχειρήσεων, καθώς και σε κατάρρευση πολλών εθνικών χρηματιστηρίων με τεκτονικές συνέπειες στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

5. Η έλλειψη αγαθών θα σηματοδοτούσε εκτόξευση του πληθωρισμού με δραματική μείωση του εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.

6. Ανεργία, συνιστάμενη σε ναυτιλιακό προσωπικό αλλά, ιδίως, εργατικό δυναμικό λόγω κατάρρευσης των επιχειρήσεων.

7. Δραστηριότητες που τελούν σε εξάρτηση από πηγές ενέργειες, μεταφερόμενες από πλοία, θα αποδομούνταν, όπως, ενδεικτικά, η χρήση κινητών, ηλεκτρονικών συσκευών, οχημάτων, ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών.

8. Επισύμβαση ανθρωπιστικών κρίσεων, αρχικά σε μικρονησιακά συμπλέγματα, κατόπιν σε περίκλειστα αναπτυσσόμενα κράτη και εν τέλει στα αναπτυσσόμενα.

Όλα τα παραπάνω στηρίζονται σε αριθμούς που έχουν χρησιμοποιηθεί για τα μαθηματικά μοντέλα που επιστρατεύθηκαν. Ευθύς θα τα δείτε στο οπτικοακουστικό έργο.

Εκ μέρους των εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαμε στην εκπόνηση της μελέτης επιθυμώ να απευθύνω ένα θερμό ευχαριστώ στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, όπως εκπροσωπείται από την Πρόεδρο, κ. Τραυλού, για την εμπιστοσύνη της, δίνοντάς μας την ευκαιρία να εκτελέσουμε το εγχείρημα.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!»

Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), Μελίνα Τραυλού ξεκίνησε την ομιλία της τονίζοντας ότι «όπου και από όπου η ναυτιλία των Ελλήνων κρατά τη ναυτοσύνη μας, ζωντανή, αλλά και ανθούσα εθνικά, αλλά και στα πέρατα του κόσμου».

«Η θάλασσα είναι αγάπη, δόσιμο, είναι σεβασμός και σύνεση. Όσον αφορά στο «επιχειρείν» στη θάλασσα, είναι τρόπος ζωής είναι ευθύνη πολυεπίπεδη συνεχώς μεταβαλλόμενη, απαιτητική, αδιάλειπτη, χωρίς σύνορα, χωρίς ωράρια, χωρίς γιορτές και σχόλες. Μα πάνω από όλα είναι μια ευθύνη που, παρότι αναλαμβάνει και την ευθύνη όλων των άλλων επιχειρηματικών κλάδων και το έργο που παράγει η ναυτιλία είναι οικουμενικό, δε γίνεται αντιληπτή» ανέφερε η κυρία Τραυλού.

«Και αυτό δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο για τους ανθρώπους στη ναυτιλία, στη θάλασσα, που είναι αόρατοι στη γη, γιατί 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ώρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό έχουν μία και μόνο αποστολή: τα πλοία να ενώνουν τη γη ολόκληρη» συμπλήρωσε.

Μιλώντας για την έρευνα της ΕΕΕ, τόνισε ότι έγινε «ως φόρος τιμής στους ανθρώπους της θάλασσας, της ναυτιλίας, στους ανθρώπους μας». «Είναι ιστορική μας ευθύνη ως έθνος ναυτικό και ως ηγέτιδα ναυτική δύναμη παγκόσμια, να ενημερώνουμε τους θεσμούς, αλλά και τους πολίτες του κόσμου για την προσφορά της ναυτιλίας στην ανθρωπότητα. Στο σύγχρονο περιβάλλον, όπου τα όρια μεταξύ υπερπληροφόρησης και παραπληροφόρησης πολλές φορές δεν είναι ευδιάκριτα, χρειάζεται να είμαστε ακριβείς, σαφείς, ιστορικά και κοινωνικά συνεπείς, αλλά και επιστημονικά τεκμηριωμένοι. Να δρούμε τιμώντας την παράδοσή μας» συμπλήρωσε.

«Η ναυτιλία και ειδικότερα η Ναυτιλία των Ελλήνων είναι οι άνθρωποί της. Άνθρωποι που εμπνεύστηκαν και εμπνέονται και άνθρωποι που ενέπνευσαν και εμπνέουν, ώστε να παραμένουμε στην κορυφή, ως Ποντοπόρος, Πρωτοπόρος, η ηγέτιδα ναυτιλία. Η καταγραφή και η ανάδειξη της αλήθειάς μας είναι εκτός από ιστορική και συλλογική μας ευθύνη ως Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και απέναντι στη νέα γενιά. Για να γνωρίζουν τα πραγματικά δεδομένα και στοιχεία, να έχουν οι νέες και οι νέοι μας και τη μεγάλη εικόνα. Να μπορούν να ονειρευτούν με και για τη ναυτιλία. Να επιλέγουν να διακρίνονται σε έναν κλάδο που αναγνωρίζει και επιβραβεύει τις δεξιότητες και την αξία τους. Να συμμετέχουν στη θωράκιση και στην εξέλιξη της ναυτιλίας, η οποία αποτελεί την ακλόνητη σταθερά σε μια εποχή μεταβατική, που όλα γύρω μας κλονίζονται διαρκώς» πρόσθεσε η Μελίνα Τραυλού.

«Το τι σημαίνει ναυτιλία για τη ζωή μας, την οικογένειά μας, το σπίτι μας, τη δουλειά μας, τη φύση, για οτιδήποτε μικρό ή μεγάλο, αναγκαίο ή μη, για την επιβίωση, τη διαβίωση, το «ευ ζήν» των πολιτών του κόσμου» υπογράμμισε η πρόεδρος της ΕΕΕ, τονίζοντας ότι η Ένωση βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο με το διεθνές ναυτιλιακό οικοσύστημα, τους θεσμούς, την ελληνική Πολιτεία, την ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα και μαζί με την κοινωνία για την κοινωνία, προχωράμε με όραμα, γνώση και ενσυναίσθηση, υπογραμμίζοντας τη δύναμη και τη σημασία της ναυτιλίας για την ανθρωπότητα.

«Ως Έλληνες, τιμούμε την ιστορική μας υπεροχή και την ηγετική μας πορεία και πλοηγούμαστε αποτελεσματικά, στις προκλήσεις του αύριο. Επιδίωξη μας, να παραμείνουμε το διεθνές σύμβολο ελληνικής επιχειρηματικής αριστείας, το γεωπολιτικό πλεονέκτημα, ο ζωτικός οικονομικός και κοινωνικός εταίρος της πατρίδας μας. Να παραμείνουμε εθνικό σύμβολο υπερηφάνειας για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα» πρόσθεσε.

«Η ναυτιλία είναι σύνδεση. Σύνδεση οικουμενική και πανανθρώπινη για το κοινό καλό. Σας καλώ όλοι μαζί να λειτουργήσουμε ως επιδραστικοί αγγελιοφόροι της δύναμης της ναυτιλίας. Να τιμήσουμε την αρετή, την επιμονή, την υπομονή, την εμπειρία, την πειθαρχεία, τη γνώση και τη διορατικότητα που καθιστούν τη ναυτιλία φάρο ευμάρειας του πλανήτη, φωτεινό φάρο για όλους μας, για τη ζωή μας» κατέληξε η Μελίνα Τραυλού.

Πηγή: ΟΤ