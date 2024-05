Εκατοντάδες αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμου καθώς η αστυνομία στη Γαλλία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του κρατούμενου Μοχάμεντ Αμρά, ο οποίος δραπέτευσε μετά την καταδρομική επίθεση σε κλούβα των φυλακών το πρωί της Τρίτης (14/5) κοντά στην πόλη Ρουέν στη Νορμανδία και είχε σαν αποτέλεσμα δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι δύο να τραυματιστούν σοβαρά.

Περίπου στις 11 το πρωί (τοπική ώρα), μια ομάδα κουκουλοφόρων έστησε ενέδρα στην κλούβα στον αυτοκινητόδρομο A154, στον σταθμό διοδίων της Ινκαρβίλ, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Βαλ-ντε-Ρουί.

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λόρε Μπεκουό δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κλούβα που μετέφερε τον Αμρά διέσχισε την μπάρα διοδίων στην Ινκαρβίλ και «αμέσως, ένα όχημα τη χτύπησε από μπροστά για να το σταματήσει».

Σύμφωνα με την ίδια από τα οχήματα βγήκαν άνδρες με βαρέα όπλα, στους οποίους προστέθηκαν και άλλοι ένοπλοι που βγήκαν από ένα άλλο όχημα, το οποίο πιθανότατα ακολουθούσε το όχημα της φυλακής.

Βιντεοσκοπημένο υλικό από το σημείο της επίθεσης φαίνεται να δείχνει σύγκρουση μεταξύ του φορτηγού των φυλακών και ενός μαύρου οχήματος, ενώ εμφανίστηκαν επίσης εικόνες των υπόπτων που φέρουν όπλα.

«Πυροβόλησαν αρκετές φορές» κατά των δύο οχημάτων, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αστυνομικούς, προτού εγκαταλείψουν το σημείο και πάρουν μαζί τους τον Αμρά.

