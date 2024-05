Χιλιάδες κολυμβητές χρειάστηκε να εκκενώσουν κολυμβητήριο στο Σίδνεϊ, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα Δευτέρα.

Η Πυροσβεστική της περιοχής (FRNSW) δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για ξέσπασμα πυρκαγιάς στον αθλητικό χώρο Sydney Olympic Park Aquatic Centre.

Την ώρα εκείνη, υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι στον χώρο, καθώς διεξάγονταν κολυμβητικοί αγώνες.

«Τα πληρώματα της FRNSW έσπευσαν άμεσα στο σημείο όπου υπήρχαν αναφορές για μαύρο καπνό που βγαίνει από την οροφή κτιρίου στην Olympic Boulevard», δήλωσε εκπρόσωπος της FRNSW.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη λεωφόρο Shane Gould Avenue, στις 12.15 μ.μ. τοπική ώρα, επιχείρησαν έξι οχήματα και 24 πυροσβέστες. Οι φλόγες είχαν τυλίξει τους ηλιακούς συλλέκτες στην οροφή της αθλητικής εγκατάστασης. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο μέσα σε περίπου 45 λεπτά.

Η FRNSW επιβεβαίωσε ότι περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν κατά τη διάρκεια του συμβάντος – τα περισσότερα παιδιά.

HOMEBUSH | Solar panel fire at Sydney Olympic Park Aquatic Centre – VIDEO. More than 2,500 people have been safely evacuated from Sydney Olympic Park Aquatic Centre in Homebush following a solar panel fire this afternoon.

