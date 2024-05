Conference League: Aυτός θα είναι ο διαιτητής του μεγάλου τελικού μεταξύ Ολυμπιακού και Φιορεντίνα

Σε ρυθμούς ευρωπαϊκών τελικών έχει μπει η UEFA, αφού μέσα στον Μάιο ολοκληρώνονται όλες οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις για την σεζόν 2023/2024.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τους μεγάλους τελικούς.

Σύμφωνα με τους ορισμούς της UEFA, το ιστορικό ραντεβού μεταξύ Ολυμπιακού και Φιορεντίνα στην «OPAP Arena», θα σφυρίξει ο Πορτογάλος Αρτούρ Σοάρες Ντίας.

Ο 44χρονος διαιτητής γνώριμος στα ελληνικά λημέρια μας καθώς έχει σφυρίξει στο παρελθόν τέσσερις αγώνες για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτός θα είναι ο πρώτος του ευρωπαϊκός τελικός, καθώς μέχρι πρότινος έχει διευθύνει έναν ημιτελικό για το Champions League και δύο ημιτελικούς για το Europa League.

🏆 The referees for each of this season’s European club finals have been announced! #UCLfinal: Slavko Vinčić 🇸🇮#UWCLfinal: Rebecca Welch 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#UELfinal: Istvan Kovacs 🇷🇴#UECLfinal: Artur Soares Dias 🇵🇹 pic.twitter.com/9SizFWQPYA

