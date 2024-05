Το Great Place to Work Hellas ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας Best Workplace Hellas 2024, της μεγαλύτερης έρευνας αξιολόγησης εργασιακού κλίματος στην Ελλάδα, με τις επωνυμίες των κορυφαίων εταιρειών που διακρίνονται φέτος για το εργασιακό τους περιβάλλον.

Στην έρευνα Best WorkplacesTM 2024, η οποία διεξήχθη για 22η συνεχή χρονιά στη χώρα μας με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate Business School, The American College of Greece, διακρίνονται φέτος 35 επιχειρήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους.

Αναλυτικά η λίστα

10 «μεγάλες» επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους:

DHL Express (Ελλάς) ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ XM Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε Kaizen Gaming Melissa – Kikizas Epsilon Net Μεΐδάνης-Electroinvest ΕΥ Greece bluegr Hotels & Resorts

15 «μεσαίες» επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόμενους

Bristol-Myers Squibb Hack The Box Yodeck Campeón Gaming Bausch + Lomb Greece Transifex Καρατζά και Συνεργάτες Chiesi Hellas Ansys OTS Ubitech Siemens Healthineers Seanergy Maritime Holdings Corp. interworks.cloud Digital Realty

10 «μικρές» επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 έως 49 εργαζόμενους

S. C. Johnson Hellas Ipsen Greece eLearning Industry Arbitrage Real Estate Cyberlogic Greentube (AbZorba Games) Zoetis Hellas Octane TMF Greece Enia

Πως διεξήχθη η έρευνα

Η έρευνα του Great Place Τo Work διεξάγεται με ανώνυμα ερωτηματολόγια και στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην άποψη που έχουν οι εργαζόμενοι για την εταιρεία τους. Η αξιολόγηση των εταιρειών ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024.

Υποψήφιες για τη λίστα Best Workplaces 2024 ήταν όλες οι εταιρείες οι οποίες πιστοποιήθηκαν μέσα στο 2023 για το καλό του εργασιακό περιβάλλον από το Great Place Τo Work και είχαν υποβάλει την έκθεση Culture Audit με τις πολιτικές και πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού τους μέχρι το τέλος του 2023.

Συνολικά μέσα στο 2023 απέκτησαν την Πιστοποίηση Great Place to Work-Certified 176 εταιρείες όλων των μεγεθών. Από τις Πιστοποιημένες εταιρείες υπέβαλαν την έκθεση Culture Audit και έθεσαν υποψηφιότητα για ένταξη στη λίστα Best WorkplacesΤΜ 2024, οι 80 εταιρείες.

Το σύνολο των εργαζομένων που έλαβαν ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσουν την εταιρεία τους στις υποψήφιες για ένταξη στη λίστα εταιρείες ήταν 43.821 άτομα. Η μεγαλύτερη εταιρεία που διακρίνεται στη λίστα απασχολεί πάνω από 11.000 εργαζόμενους, ενώ η μικρότερη μόλις 22.

Πηγή: ΟΤ