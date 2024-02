Η 11άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)

Με τον Φραν Ναβάρο στην κορυφή της επίθεσης παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο αποψινό εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (20:30) για την 23η αγωνιστική της Super League.

Ο έμπειρος τεχνικός των Πειραιωτών δίνει φανέλα βασικού στον Ισπανό επιθετικό, αφήνοντας στον πάγκο τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος είχε ξεκινήσει στην αρχική 11άδα του Ολυμπιακού στο πρόσφατο παιχνίδι του Conference League με την Φερεντσβάρος.

Από εκεί και πέρα, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Πασχαλάκης, με τους Ροντινέι, Μπιανκόν, Κάρμο και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε, Τσικίνιο και Όρτα θα είναι στην τριάδα της μεσαίας γραμμής της ομάδας του μεγάλου λιμανιού, με τους Φορτούνη, Ποντένσε και Ναβάρο στην αντίστοιχη της επίθεσης..

Συνοπτικά η 11άδα: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Τσικίνιο, Ορτα, Φορτούνης, Ποντένσε, Ναβάρο.

🔴⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAOK is powered by @Stoiximan! #Olympiacos #PAOKOLY #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/wZFmpJrCKd

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 18, 2024