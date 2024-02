14th Annual Capital Link Greek Shipping Forum «Sailing into the high seas»

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 14ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum με τίτλο “Sailing into the high seas”, στην Αθήνα την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, 2024. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και το Nasdaq. Κύριος Χορηγός ήταν η Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd.

Συγκεντρώνοντας περισσότερα από 1,000 άτομα, και φέτος παρευρέθηκε στην εκδήλωση η θεσμική ηγεσία και οι μεγαλύτεροι ηγέτες της Ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας και για αυτόν τον λόγο το συνέδριο πολύ σωστά χαρακτηρίστηκε ως άτυπη σύνοδος κορυφής της παγκόσμιας ναυτιλίας. Τα πολύ σημαντικά θέματα στα οποία εστίασε η ατζέντα ήταν οι τρέχουσες τάσεις και προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και των κύριων αγορών των εμπορευμάτων, της ενέργειας και της ναυτιλίας, οι γεωπολιτικές και κανονιστικές εξελίξεις, τα ναυτιλιακά καύσιμα μικρής περιεκτικότητας σε θείo, την μείωση των εκπομπών ρύπων στο περιβάλλον, τις εμπορικές κυρώσεις & πιέσεις, καθώς και στον μετασχηματιστικό αντίκτυπο της τεχνολογίας, και η ναυτιλιακή χρηματοδότηση.

Το Συνέδριο τίμησαν με την συμμετοχή και παρουσία τους επιφανείς ομιλητές και πιο συγκεκριμένα: κ. Arsenio Dominguez, Secretary General – International Maritime Organization (IMO), κ. Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κα. Μελίνα Τραυλού, President of the Union of Greek Shipowners (UGS); Chair of the Board of Neptune Lines, κα. Φωτεινή Ιωαννίδου, Head of Unit, Directorate-General for Mobility and Transport – European Commission, κ. Nikolaus Schües, President & Chairperson of the Board – BIMCO ; CEO – Reederei F. Laeisz, κ. Δημήτρης Φαφαλιός, Chairman – INTERCARGO; President/Director – Fafalios Shipping S.A., κ. Emanuele Grimaldi, Chairman – INTERNATIONAL CHAMBER OF SHIPPING; President & MD – Grimaldi Euromed SpA; Managing Director – Grimaldi Group, κ. Paolo d’Amico, Chairman – INTERTANKO; Chairman & CEO – d’Amico International Shipping SA., οι CEOs των μεγαλύτερων νηογνωμόνων, κ. Knut Orbeck Nilssen, DNV Maritime and κ. Ugo Salerno, RINA.

Τα videos των παρουσιάσεων και των πάνελ συζητήσεων θα είναι διαθέσιμα σύντομα στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

κ. Νίκος Μπορνόζης, President – Capital Link

Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, President – Capital Link, Inc., καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους, και όλους τους χορηγούς για τη συνδρομή τους στη διοργάνωση του συνεδρίου, καθώς και όλους τους Χορηγούς Επικοινωνίας και τους Φορείς Υποστήριξης για τη συνεργασία. Ο κ. Μπορνόζης τόνισε ότι το Συνέδριο προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για συζήτηση των πιο καίριων ζητημάτων που αφορούν τόσο την Ελληνική όσο και την παγκόσμια ναυτιλία. Τόνισε ότι το 14th Annual Greek Shipping Forum πραγματοποιείται σε μία πολύ καλή περίοδο για τη ναυτιλία και τις αγορές παρά τις σημαντικές προκλήσεις που υπάρχουν. Το Συνέδριο έχει χαρακτηριστεί ως άτυπη σύνοδος κορυφής της θεσμικής ηγεσίας και των μεγαλύτερων ηγετών της Ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας και είναι μεγάλη τιμή για την Capital Link που συμμετέχουν οι σημαντικότεροι παράγοντες της αγοράς. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Χρήστο Στυλιανίδη, τον Γενικό Γραμματέα του IMO, κ. Arsenio Dominguez, την Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών – Union of Greek Shipowners (UGS), και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Neptune Lines, κα. Μελίνα Τραυλού, την κα. Φωτεινή Ιωαννίδου, Acting Director – EUROPEAN COMMISSION, DG for Mobility & Transport, Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω επίσης τους επικεφαλής των τεσσάρων βασικών ναυτιλιακών Οργανισμών – BIMCO, ICS, INTERCARGO & INTERTANKO, τους επικεφαλής των κορυφαίων νηογνωμόνων – DNV, Lloyds Register, RINA, τους επικεφαλής των ναυτιλιακών τμημάτων μεγάλων παγκόσμιων τραπεζών και όλους τους εξέχοντες ομιλητές που τιμούν το σημερινό συνέδριο με τη συμμετοχή τους.

THE EFFECT OF REGULATIONS ON SHIP SUPPLY – Presentation

Dr. John Kokarakis, Technical Director, SEEBA Zone – Bureau Veritas

Ο Dr. John Kokarakis, τόνισε: “Τα πλοία υπάρχουν όσο υπάρχει και η ίδια η ανθρωπότητα. Πάνω από τα τέσσερα πέμπτα των αγαθών παγκοσμίως μεταφέρονται στις ανοικτές θάλασσες. Όσο το θαλάσσιο εμπόριο εξελισσόταν, παράλληλα ξεκίνησαν να επιβάλλονται κανονισμοί. Η ιστορική τους εξέλιξη μαρτυρά την προσαρμοστικότητα της βιομηχανίας, απέναντι σε μια πληθώρα προκλήσεων. Οι κανονισμοί αυξάνουν το ρίσκο, καθώς η περιπλοκότητα συνεπάγεται αβεβαιότητα, και οιαδήποτε αλλαγή μπορεί να μειώσει την αξία του στόλου. Επομένως, η συμμόρφωση καθίσταται χρονοβόρα και απαιτεί πόρους, αυξάνοντας προοδευτικά το κόστος παραγωγής. Η επιλογή του κατάλληλου καυσίμου καθίσταται κρίσιμη, καθοδόν προς την οικονομία μηδενικού άνθρακα, με στόχο τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας.

Το 2023, η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία είχε μια δυναμική πορεία, με τις ρυθμίσεις του IMO, που έχουν σωστή στόχευση χωρίς να είναι τέλειες, να αποτελούν σημαντικό παράγοντα. Οι πλοιοκτήτες πρέπει να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και διαδικασίες για να ανταποκριθούν στα νέα πρότυπα. Είναι θετικό ότι η ΕΕ έχει συμφωνήσει να αναθεωρήσει τις προϋποθέσεις, εφόσον τα μέτρα του IMO, όταν εφαρμοστούν, πετύχουν τους καθορισμένους στόχους.”

EU EMISSIONS TRADING SYSTEM (ETS) – THE CARBON EMISSIONS PRICE TAG FOR SHIPPING

Συντονίστρια: κα. Alexia Hatzimichalis, Partner, Athens Office Head – Watson Farley & Williams

Ομιλητές:

• κ. Stamatis Fradelos, Vice President, Regulatory Affairs – ABS

• κ. Vasileios Tsiamis, Associate Partner – EY

• Dr. Arlie Sterling, Co-Founder & President – Marsoft

• κα. Friederike Hesse, CoFounder and MD – ZERO44

Η κα. Alexia Hatzimichalis, Partner, Athens Office Head – Watson Farley & Williams, τόνισε: “Ευχαριστώ την Capital Link για την πρόσκληση. Ο κάθε ομιλητής θα μας εξηγήσει πως βοηθά τους πελάτες να επιτύχουν τους στόχους τους στο νέο περιβάλλον του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί η ακριβής καταγραφή και η συμμόρφωση..”

Ο κ. Stamatis Fradelos, Vice President, Regulatory Affairs – ABS, τόνισε: “Αναλύοντας τα δεδομένα, είναι σημαντικό για εμάς να κάνουμε τους δικούς μας υπολογισμούς, ώστε να βεβαιωθούμε για την ακρίβεια των πράξεων. Πριν μερικά χρόνια, μελετήσαμε τους κανονισμούς για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους πελάτες αναφορικά με τις απαραίτητες προετοιμασίες. Χρησιμοποιήσαμε δεδομένα για να δημιουργήσουμε ψηφιακά εργαλεία που πραγματοποιούν υπολογισμούς σε μόλις μερικά λεπτά. Ο ιστότοπος μας προσφέρει τη δυνατότητα να εισάγει κανείς τα στοιχεία των πλοίων, προκειμένου να λάβουν μια εκτίμηση του κόστους. Συνεργαζόμαστε με πληθώρα εταίρων για να επιτύχουμε το μέγιστο ποσοστό διαφάνειας.”

Ο κ. Vasileios Tsiamis, Associate Partner – EY, τόνισε: “Η απάντηση βρίσκεται στην καινοτομία. Έχω βιώσει από κοντά, στις Βρυξέλλες, τη διαδικασία ενσωμάτωσης διαφορετικών κλάδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι κανονισμοί και οι οδηγίες δεν οφείλουν να μένουν απαράλλακτοι για μια ζωή, αντιθέτως βελτιώνονται. Το σύστημα ETS στη ναυτιλία είναι κάτι παραπάνω από μια ρύθμιση. Η συμμόρφωση είναι απαιτητική, αλλά παρουσιάζεται ταυτόχρονα μια ευκαιρία πρόσβασης σε πόρους και «πρασινίσματος» των στόλων, με προϋπολογισμό 800 εκατομμύρια ευρώ.

Έχω συναντήσει δύο είδη ναυτιλιακών: όσες ακόμη αντιστέκονται στην πραγματικότητα, και άλλες που είναι καλά προετοιμασμένες και επιδιώκουν την καινοτομία. Συνολικά, ο κλάδος δεν έχει αποδεχθεί την κατάσταση σε πνευματικό επίπεδο. Η συμβουλή μου είναι να δημιουργηθούν οδικοί χάρτες για την οικολογική μετάβαση των στόλων, με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας, κινητήρων μηδενικών εκπομπών και ούτω καθεξής. Σας ενθαρρύνω να τολμήσετε την αλλαγή.”

Ο Dr. Arlie Sterling, Co-Founder & President – Marsoft, τόνισε: “Η συγκέντρωση τέτοιου αριθμού εφοπλιστών στις εννιά το πρωί είναι ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, συγχαρητήρια σε όλους. Πώς ετοιμάζουμε εκθέσεις; Πώς εξασφαλίζουμε την ακρίβεια των στοιχείων; Σε αυτά πρέπει να εστιάσουμε. Στη συνέχεια, αφού καθοριστούν τα παραπάνω, το στοίχημα έγκειται στη χρήση του μηχανισμού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διαφοροποίηση από άλλους στόλους. Ένας καλός τρόπος για να επωφεληθεί κανείς άμεσα είναι η αναπροσαρμογή των τωρινών πλοίων και η εκμετάλλευση των προφανών λύσεων.

Ενθαρρύνω τους ιδιοκτήτες να συζητήσουν με παρόχους και υπηρεσίες προκειμένου να μη χαθεί ούτε μια μέρα εργασίας λόγω έλλειψης συμμόρφωσης. Έχουμε επίσης δει τον αντίκτυπο της φήμης αλλά και το γεγονός ότι ο ποιοτικός έλεγχος και η πλήρης διαφάνεια επηρεάζουν θετικά το ύψος των τιμών.”

Η κα. Friederike Hesse, CoFounder and MD – ZERO44, τόνισε: “Η εταιρεία μας βοηθά τους πελάτες να συμμορφωθούν με το σύστημα ETS της ΕΕ και να κατανοήσουν καλύτερα το κόστος του. Δουλεύουμε με εφοπλιστές, ναυλωτές και διαχειριστές. Το λογισμικό μας είναι επί της ουσίας ένα λογιστικό σύστημα που παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις πληρωμές, αλλά και εντοπίζει παράθυρα ευκαιρίας.

Είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνεται βήμα – βήμα. Αρχικά, εξασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα είναι έτοιμα, για να αντιληφθούμε το εύρος της έκθεσης. Στη συνέχεια, ολοκληρώνοντας τις συμβάσεις και συμφωνώντας στα καθήκοντα του καθενός: ποιος πληρώνει, ποιος εκδίδει τιμολόγια, ποιος ολοκληρώνει τις εμπορικές συναλλαγές. Οι εταιρείες της ΕΕ πρέπει να είναι πρωτοπόροι στη μετάβαση, στοιχηματίζοντας σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση.”

TARGETING NET ZERO – Alternative Fuels & Technology

Συντονιστής: κ. Nick Brown, CEO – Lloyd’s Register

Ομιλητές:

• κ. Stelios Troulis, Director, Green Ship, Energy Transition & Sustainability – Angelicoussis Group

• κ. John Lycouris, CEO – Dorian LPG (USA) LLC (LPG)

• κ. Konstantinos Stampedakis, Co-Founder & Managing Director – ERMA FIRST

• κ. Bud Darr, EVP, Maritime Policy and Government Affairs – MSC Group

• κ. Dor Raviv, Co- Founder & CTO – Orca AI

Ο κ. Nick Brown, CEO – Lloyd’s Register, τόνισε: “Είμαι χαρούμενος καθώς σήμερα με πλαισιώνει ένα εξαιρετικό πάνελ. Όλοι οι κλάδοι της ναυτιλίας εκπροσωπούνται, από cruiser μέχρι liner. Η επίτευξη του net zero έως το 2050 αποτελεί τεράστια πρόκληση. Απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις αναφορικά με την παραγωγή νέων καυσίμων, εκατοντάδες χιλιάδες άτομα πρέπει να εκπαιδευτούν, ενώ θα πρέπει να εισαχθούν και μέτρα βασισμένα στην αγορά.”

Ο κ. Stelios Troulis, Director, Green Ship, Energy Transition & Sustainability – Angelicoussis Group, τόνισε: “Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, παραμένουμε αγνωστικιστές, τόσο για τις βραχυπρόθεσμες, όσο και για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες μας. Προχωρούμε σε συνάρτηση με τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια: σήμερα αυτό μας οδηγεί στο LNG. Θεωρούμε πως υπάρχει δυνατότητα επίτευξης του net zero μέσω της χρήσης βιομεθανίου. Ακόμη, επενδύουμε αποκλειστικά σε πλοία το καύσιμο των οποίων είναι διαθέσιμο σε επαρκή ποσότητα. Στο μέλλον, η δυνατότητα επιλογής καυσίμου πρέπει να είναι εξασφαλισμένη, ώστε να αποφύγουμε κανονισμούς που θα μας υποχρεώνουν να χρησιμοποιούμε κάποιο καύσιμο που είτε δεν θα είναι διαθέσιμο, είτε θα είναι πανάκριβο εξαιτίας του ανταγωνισμού με άλλους κλάδους της οικονομίας.”

Ο κ. John Lycouris, CEO – Dorian LPG (USA) LLC (LPG), τόνισε: “Γνωρίζουμε καλά το LPG και το φυσικό αέριο εν γένει, και είμαστε της άποψης πως αυτά είναι τα μεταβατικά καύσιμα που θα μας οδηγήσουν από την εποχή του άνθρακα στην εποχή του υδρογόνου και της αμμωνίας. Τα πλοία μας αναβαθμίζονται εύκολα, μειώνοντας την ανάγκη ναυπήγησης νέων σκαφών. Τη δεκαετία του 2030 θα αρχίσουμε να βλέπουμε καλύτερα και πιο πράσινα καύσιμα να κατακτούν την αγορά. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα.

Η κατάρτιση ως προς τη σωστή διαχείριση των νέων καυσίμων είναι απαραίτητη για μια ομαλή μετάβαση. Τα πηγαίνουμε καλά στη διατήρηση του προσωπικού και διοργανώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και συνέδρια που λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο. Άλλωστε, οι ναυτικοί μας πρέπει να έχουν επίγνωση των κινδύνων και των ιδιαιτεροτήτων των καυσίμων αυτών.”

Ο κ. Konstantinos Stampedakis, Co-Founder & Managing Director – ERMA FIRST, τόνισε: “Ξεκάθαρα είμαστε σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνολογία θα παίξει σημαίνοντα ρόλο. Η επίτευξη των στόχων μας για το 2030 απαιτεί κατά κύριο λόγο επιχειρησιακού τύπου αλλαγές. Περνάμε από το στάδιο της υπόσχεσης σε εκείνο της αποτελεσματικής εκτέλεσης. Υπάρχουν συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας που είναι διαθέσιμες στην αγορά και επιτρέπουν στις εταιρείες να κερδίσουν σε αποδοτικότητα. Στην ERMA FIRST είμαστε υπέρ της χρήσης τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.”

Ο κ. Bud Darr, EVP, Maritime Policy and Government Affairs – MSC Group, τόνισε: “Η εταιρεία μας είναι περισσότερο εκτεθειμένη από την πλειοψηφία, σε πλοία κάθε είδους. Οι στόχοι μας θα επιτευχθούν μόνο αν παραμείνουμε ανοιχτόμυαλοι, δημιουργικοί και αισιόδοξοι. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε δεκτικοί στην πιθανότητα ταυτόχρονης χρήσης πολλών καυσίμων. Δεν θα είναι μια απλή διαδικασία, με μια λύση να επικρατεί καθολικά. Χρειαζόμαστε πολλά καύσιμα και επενδύσεις τόσο στον τομέα της ναυτιλίας, όσο και της ενέργειας. Μακροπρόθεσμα θέλουμε να απομακρυνθούμε από το LNG. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία σήμερα, καθώς κανείς δεν ξέρει αν τα εναλλακτικά καύσιμα του 2038 θα είναι τα ίδια και το 2042. Προετοιμαζόμαστε για την αμμωνία στο μέλλον, διασφαλίζοντας τη συμβατότητα των σκαφών. Τέλος, επενδύουμε και στη δέσμευση άνθρακα και στη μεθανόλη, ενώ παράλληλα αναπροσαρμόζουμε υπάρχοντα σκάφη.”

Ο κ. Dor Raviv, Co- Founder & CTO – Orca AI, τόνισε: “Φαίνεται πως πολλοί στη βιομηχανία μας ετοιμάζονται να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια στις νέες μορφές ενέργειας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα πληρώματα και τις συνέπειες των πολιτικών μείωσης των εκπομπών. Στις ναυτικές ακαδημίες σήμερα, είναι κάτι που δεν συζητιέται όσο θα έπρεπε. Αποσκοπούμε στην εύρεση οικονομικών κινήτρων για να καταλάβουν και οι ναυτικοί μας τον αντίκτυπο των ενεργειών τους εν πλω. Μόνο μέσω κοινών προσπαθειών γραφείων και πληρώματος θα καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους βιωσιμότητας.”

COMMERCIAL BANKING SUMMIT – Adapting to New Commercial & Industry Realities

Συντονιστής: κ. Jasel Chauhan, Partner Head of International Finance – Hill Dickinson LLP

Ομιλητές:

• κα. Anastassia Tcherneva, Global Head of Shipping – ABN AMRO

• κ. Vasilios Maroulis, Managing Director, Global Industry Head, Shipping, Logistics & Offshore – Citi

• κ. Christos Tsakonas, Head of Global Shipping – DNB

• κ. Evan Cohen, Managing Director & Group Head of Maritime Finance – First-Citizens Bank & Trust Company

Ο κ. Jasel Chauhan, Partner Head of International Finance – Hill Dickinson LLP, τόνισε: “Ευχαριστώ τον Νικόλα και όλη την ομάδα της Capital Link για ένα ακόμη υψηλής ποιότητας συνέδριο. Σύμφωνα με τον τίτλο αυτής της ενότητας, η βιομηχανία μας θα έπρεπε να προσαρμόζεται σε νέες εμπορικές πραγματικότητες, και αναλογιζόμενος το πόσα πράγματα γύρω μας αλλάζουν, μάλλον έτσι είναι. Οι ομιλητές θα μας δώσουν μια γενική εικόνα για τα όσα κάνουν οι τράπεζες λαμβάνοντας υπόψη την απανθρακοποίηση, την ενεργειακή κρίση, και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως είναι οι αλλαγές στις διαδρομές των πλοίων λόγω του πολέμου.”

Η κα. Anastassia Tcherneva, Global Head of Shipping – ABN AMRO, τόνισε: “Παρά τις προκλήσεις, ήταν μια καλή χρονιά για τη ναυτιλία. Στην ABN AMRO είμαστε αισιόδοξοι αναφορικά με την ικανότητα της ναυτιλίας να συνεχίσει να αποδίδει σε υψηλά επίπεδα. Φυσικά, προτιμούμε να επενδύουμε σε στοιχεία ενεργητικού που έχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα απανθρακοποίησης μελλοντικά.

Φαίνεται πως έχουμε γυρίσει σελίδα. Σε ολοένα και περισσότερες συναντήσεις με υποψήφιους πελάτες, η απανθρακοποίηση είναι το κυρίαρχο θέμα συζήτησης. Οι μέτοχοί μας, όπως και η κοινωνία των πολιτών και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ειδικά στην Ευρώπη, μας πιέζουν για περισσότερες αλλαγές. Ο κλάδος της ναυτιλίας είναι πλούσιος σε δεδομένα, τα οποία θεωρώ πως δεν εκμεταλλευόμαστε ακόμη όσο θα μπορούσαμε, ειδικά μέσω και της τεχνητής νοημοσύνης.”

Ο κ. Vasilios Maroulis, Managing Director, Global Industry Head, Shipping, Logistics & Offshore – Citi, τόνισε: “Όλοι οι ναυτιλιακοί κλάδοι προέρχονται από μια καλή σεζόν. Τα χαρτοφυλάκια μας προσέφεραν σημαντικές αποπληρωμές, ωστόσο τα ερωτηματικά παραμένουν πολλά, σχετικά με την ανανέωση του στόλου, τα κριτήρια ESG, και τις ενοποιήσεις. Υπάρχει έντονη ζήτηση για κεφάλαιο το οποίο οι τράπεζες θέλουν με τη σειρά τους να διαθέσουν, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον μείγμα. Ένας σημαντικός παράγοντας για εμάς είναι η συνεργασία με ανθρώπους με στρατηγική, που είναι πρόθυμοι να κάνουν ό,τι απαιτείται προκειμένου να επιτύχουν τόσο την κανονιστική συμμόρφωση, όσο και τους στόχους ενεργειακής μετάβασης. Πολλά έργα που θα απαιτήσουν ρηξικέλευθες συναλλαγές και μεγάλα κεφάλαια βρίσκονται εν εξελίξει.”

Ο κ. Christos Tsakonas, Head of Global Shipping – DNB, τόνισε: “Προτιμούμε να επιλέγουμε πελάτες με αψεγάδιαστη διαδρομή που έχουν αποδείξει ότι γνωρίζουν πως να διαχειρίζονται τις αντιξοότητες. Εξάλλου, διανύουμε μια περίοδο αβεβαιότητας με υψηλές τιμές στοιχείων ενεργητικού. Οι ελληνικές εταιρείες έχουν καταφέρει να έχουν ρευστότητα, ίσως και μέσω εναλλακτικών προμηθευτών. Υπάρχει πολύ διαθέσιμο κεφάλαιο, ίσως και να περισσεύει. Στη Δύση, οι τράπεζες των ΗΠΑ και της ΕΕ ενδιαφέρονται πολύ για την απανθρακοποίηση, ενώ αυτό είναι λιγότερο εμφανές στην Ανατολή. Από την άλλη, αυτό αντισταθμίζεται από την αβεβαιότητα και τον ακόμη μεγαλύτερο γεωπολιτικό κίνδυνο, στην Ταιβάν ή στην Κίνα επί παραδείγματι.”

KEYNOTE SPEECH

κα. Melina Travlos, President – Union of Greek Shipowners (UGS); Chair of the Board – Neptune Lines

Η κα. Melina Travlos, τόνισε: “Οι γεωπολιτικές κρίσεις, η οικονομική αβεβαιότητα, ο επενδυτικός κίνδυνος και το διαρκώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον δημιουργούν έναν δισεπίλυτο γρίφο για δυνατούς παίκτες, που μπορούν να δουν τη μεγάλη εικόνα και να σκεφτούν στρατηγικά. Η ναυτιλία, ωστόσο, είναι διασυνδεδεμένη με άλλους κλάδους: ναυπηγεία, διυλιστήρια, νομοθέτες, λιμάνια, όλοι μας βαδίζουμε χέρι – χέρι. Το διεθνές εμπόριο περνά μέσα από την υιοθέτηση εφαρμόσιμων λύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούμε να προσφέρουμε συμβουλές χάρη στην εμπειρία μας στη διαχείριση κινδύνων. Έχει έρθει η ώρα να εργαστούμε από κοινού για ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον για τη ναυτιλία μας.

Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε την πραγματική, κατάλληλη συμμόρφωση με τους κανόνες. Η τεχνογνωσία μας μπορεί να αποβεί χρήσιμη στους νομοθέτες. Στηρίζουμε τη στρατηγική του IMO για τις εκπομπές θερμοκηπίου. Είναι όμως απαραίτητο να θυμίσουμε ότι ο IMO δεν μπορεί να νομοθετήσει για άλλους κλάδους της οικονομίας, παρότι η συνεισφορά τους θα είναι καθοριστική για την επίτευξη των συλλογικών μας στόχων. Πρέπει να κοιτάξουμε την πραγματικότητα κατάματα: η ναυτιλία προσφέρει τον καλύτερο τρόπο μεταφοράς αγαθών και είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του τρόπου ζωής μας και τον μετριασμό των εξόδων. Το ταξίδι αυτό είναι ένα συλλογικό εγχείρημα. Ας κληροδοτήσουμε όλοι μαζί ένα λαμπρό μέλλον για τις επόμενες γενιές.”

REGULATORY LEADERSHIP ROUNDTABLE – Setting the Framework for the Industry to Move

Forward

Συντονιστής: κ. Knut Ørbeck-Nilssen, CEO – DNV Maritime

Ομιλητές:

· κ. Arsenio Dominguez, Secretary-General -IMO

· κα. Fotini Ioannidou, Acting Director – EUROPEAN COMMISSION, DG for Mobility & Transport

Ο κ. Knut Ørbeck-Nilssen, CEO – DNV Maritime, τόνισε: “Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε επί σκηνής τον κ. Dominguez και την κα. Ιωαννίδου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Νικόλα για τη διοργάνωση αλλά και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τα απανταχού πληρώματα, που τόσες προκλήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν, ειδικά στην Ερυθρά και στη Μαύρη Θάλασσα.”

Ο κ. Arsenio Dominguez, Secretary-General -IMO, τόνισε: “Ορθά έγινε αναφορά στον ανθρώπινο παράγοντα της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, ώστε όλοι να έχουν κατά νου την προτεραιοποίηση της ασφάλειας, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Ένας παγκόσμιος κλάδος, χρειάζεται παγκόσμιους κανόνες. Έχουμε σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε ώστε να αναδείξουμε τη σημασία του κλάδου μας σε όλα τα Κράτη μέλη, στις περιβαλλοντικές οργανώσεις, ακόμη και στα υπουργεία εξωτερικών ανά τον πλανήτη. Στόχος μας στον IMO είναι να χτίσουμε γέφυρες, αξιοποιώντας την εμπειρία και τη γνώση που όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να προσφέρουν. Πρέπει να κινούμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια.

Η συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμονική, καθώς τα δύο μέρη αντιλαμβάνονται την κατάσταση όλο και καλύτερα. Η απόφαση του περασμένου Ιουλίου ήταν ένα μεγάλο άλμα προς το μέλλον. Θα υπάρξουν συμβιβασμοί, αλλά οι ομάδες μας δουλεύουν από κοινού προκειμένου να καταλήξουμε σε έναν ενιαίο, καθολικά εφαρμόσιμο μηχανισμό.”

Η κα. Fotini Ioannidou, Acting Director – EUROPEAN COMMISSION, DG for Mobility & Transport, τόνισε: “Η ΕΕ προωθεί το πιο φιλόδοξο κανονιστικό πλαίσιο στον κόσμο. Η επιτυχία της εφαρμογής του αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα. Συνεργαζόμαστε στενά με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για προσαρμοστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε με τους εταίρους μας για να επιτύχουμε μια συμφωνία στα οικονομικά μέτρα και στην επιβολή τέλους επί των εκπομπών άνθρακα – για όλους. Πρέπει να αναλύσουμε το κατά πόσο τα οικονομικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας είναι κατάλληλα και έτοιμα να υποστηρίξουν τον στόχο της μετάβασης.

Η κατάρτιση και επανεκπαίδευση των ναυτικών μας, καθώς και η ενίσχυση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος έχουν μεγάλη σημασία για εμάς. Επίσης, η ναυτιλία επηρεάζεται άμεσα από την κλιματική αλλαγή. Οι στόχοι που έχουν καθοριστεί για τον μετριασμό των συνεπειών της περιβαλλοντικής κρίσης είναι αδιαπραγμάτευτοι.

Η ναυτιλία θα επωφεληθεί σημαντικά από τα χρήματα που θα συλλέξει το EU ETS. Μάλιστα, τα Κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιήσουν τους εν λόγω πόρους για την χρηματοδότηση έργων που σχετίζονται με το περιβάλλον, στην έρευνα, ανάπτυξη, και καινοτομία, εντός της ναυτιλιακής βιομηχανίας.”

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Χρήστος Στυλιανίδης

Ο Υπουργός κ. Στυλιανίδης, τόνισε: “Το συγκεκριμένο φόρουμ έχει εξελιχθεί σε εμβληματικό γεγονός για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Η ασφάλεια εξελίσσεται σε πρόκληση μείζονος σημασίας. Η διέλευση σε μια από τις κρισιμότερες ναυτιλιακές διαδρομές απειλείται, θέτοντας σε κίνδυνο αθώες ζωές ναυτικών. Η ελληνική κυβέρνηση έχει καταδικάσει σθεναρά τις επιθέσεις και έχει δράσει άμεσα. Για την Ελλάδα, η διαφύλαξη της ελεύθερης ναυσιπλοΐας αποτελεί ύψιστη ευθύνη και αδιαπραγμάτευτο καθήκον.

Στη χώρα μας ζούμε κοντά στη θάλασσα, για τη θάλασσα, από τη θάλασσα. Η ναυτιλία αποτελεί έναν εκ των ζωτικότερων κλάδων της ελληνικής οικονομίας και ο στόλος μας είναι απαραίτητος για το παγκόσμιο εμπόριο. Ωστόσο, οι καιροί αλλάζουν, και μάλιστα σε ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Η μετάβαση της ναυτιλίας σε μια εποχή χωρίς άνθρακα είναι μια ριζική αλλαγή, πιστεύουμε όμως πως μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για να εξασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα προβλέψιμο περιβάλλον που θα προσφέρει προοπτικές για το μέλλον, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και ερευνητικά ιδρύματα.

Τέλος, δεν μπορεί να υπάρξει ναυσιπλοΐα στις ανοικτές θάλασσες χωρίς ναυτικούς. Το υπουργείο εμπορικής ναυτιλίας έχει θέσει την εκπαίδευση ως προτεραιότητα για το 2024, με στόχο την προσέλκυση νέων ανθρώπων και την αύξηση του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού.”

INSTITUTIONAL LEADERSHIP SUMMIT – Leading the Industry Through Transformation, Innovation & Geopolitical Challenges

Συντονιστής: κ. Ugo Salerno, Executive Chairman – RINA

Ομιλητές:

· κ. Nikolaus Schües, President & Chairperson of the Board – BIMCO; CEO – Reederei F. Laeisz

· κ. Dimitrios Fafalios, Chairman – INTERCARGO; President/Director – Fafalios Shipping S.A.

· κ. Paolo d’Amico, Chairman – INTERTANKO; Chairman & CEO – d’Amico International Shipping SA

· κ. Emanuele Grimaldi, Chairman – ICS ; President & MD, Managing Director – Grimaldi Euromed SpA – Grimaldi Group

Ο κ. Ugo Salerno, Executive Chairman – RINA, τόνισε: “Καμία δική μου εισαγωγή δεν θα μπορούσε να είναι πιο ενδιαφέρουσα από τις παρεμβάσεις των ομιλητών μας όσον αφορά τους κανονισμούς, την ενεργειακή μετάβαση, η οποία παρεμπιπτόντως είναι δυσκολότερα επιτεύξιμη στα πλοία απ’ ότι στη στεριά, και τη διαθεσιμότητα καυσίμων.”

Ο κ. Nikolaus Schües, President & Chairperson of the Board – BIMCO; CEO – Reederei F. Laeisz, τόνισε: “Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν τρεις λόγοι για να είναι κανείς αισιόδοξος: Πρώτον, μιλάμε για μια ήδη αποτελεσματική βιομηχανία. Δεύτερον, η μεγάλη πρόοδος που έχει καταγραφεί. Το 2008, η ναυτιλία παρήγαγε 1,1 δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Σήμερα είναι πολύ λιγότερο, χάρη στις μειωμένες ταχύτητες και τα υφιστάμενα μέτρα. Ο τρίτος λόγος είναι ότι η νοοτροπία έχει αλλάξει. Είναι πολύ προτιμότερο να ξεκινά κανείς μια διαδικασία με αισιοδοξία, αντί για παράπονα αναφορικά με τα εμπόδια και τις δυσκολίες που προκύπτουν. Θα είμαστε έτοιμοι για το 2030, είμαι βέβαιος.”

Ο κ. Dimitrios Fafalios, Chairman – INTERCARGO; President/Director – Fafalios Shipping S.A., τόνισε: “Δεν υπάρχει έλλειψη βούλησης από τις πλοιοκτήτες προκειμένου να εγκαταλείψουν τον άνθρακα, αλλά χρειάζονται συνεργασίες. Σήμερα, η ναυτιλία είναι ο μόνος τομέας με τόσο αυστηρούς κανόνες, γεγονός που δύναται να δημιουργήσει στρεβλώσεις. Ευτυχώς, ο IMO ως νομοθετικό σώμα κάνει καλή δουλειά και υπερασπίζεται τα συμφέροντα του κλάδου. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη διαθέσιμη τεχνολογία. Αν οι κανονισμοί που διέπουν τη ναυτιλία δεν είναι κατάλληλοι, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά: η έμφυτη αποδοτικότητα των μοντέλων μας πρέπει να διαφυλαχθεί. Για το μέλλον, τα βιώσιμα βιοκαύσιμα και η τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα προσφέρουν προοπτική, αρκεί να υποστηρίζονται από σωστούς νόμους.”

Ο κ. Paolo d’Amico, Chairman – INTERTANKO; Chairman & CEO – d’Amico International Shipping SA, τόνισε: “Δεν διαθέτουμε προς το παρόν ένα εναλλακτικό καύσιμο που να είναι πράσινο και διαθέσιμο παντού. Επομένως, είναι αδύνατον να επενδυθούν κεφάλαια, λόγω της έλλειψης πληροφορίας. Το διοξείδιο του άνθρακα και η αμμωνία θα αποτελέσουν τα εμπορεύματα του μέλλοντος. Ακόμη, θεωρώ πως θα κινηθούμε περισσότερα προς τα αέρια και λιγότερο προς τα υγρά. Τέλος, είμαι αισιόδοξος για τα δεξαμενόπλοια, μιας και είναι ένας τομέας στον οποίο πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες.

Ο κ. Emanuele Grimaldi, Chairman – ICS ; President & MD, Managing Director – Grimaldi Euromed SpA – Grimaldi Group, τόνισε: “Η πορεία μας δεν θα είναι εύκολη, καθώς η απανθρακοποίηση είναι περίπλοκη, αλλά όπως η είπε η κα. Τραυλού, είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Χρειαζόμαστε μια μεγάλη επανάσταση, και το κλίμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι ολοένα και θετικότερο. Ξεκινώντας από τον κοντινό ορίζοντα, τα υπάρχοντα σκάφη μπορούν και πρέπει να γίνουν αποδοτικότερα. Είναι κάτι που από μόνο του μπορεί να εξοικονομήσει καύσιμα και να μειώσει τις εκπομπές. Καμία λύση δεν πρέπει να απορριφθεί ευθύς εξαρχής, γιατί οι λύσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το πλοίο. Πολύς κόσμος ανησυχεί για τη χρήση αμμωνίας, που μπορεί να υπάρξει δηλητηριώδης, στα επιβατικά πλοία. Είμαι σίγουρος ότι η δέσμευση άνθρακα θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο σκεπτικισμός που ήταν διαδεδομένος πριν μερικά χρόνια δεν υπάρχει πια, παρότι οι νομοθέτες έχουν υπάρξει σαφώς πιο αυστηροί με τη βιομηχανία μας σε σύγκριση με άλλες.”

ALTERNATIVE FINANCE – WHAT IS THE VALUE PROPOSITION

Συντονιστής: κα. Dora Mace-Kokota, Partner – Stephenson Harwood

Ομιλητές:

· κ. Elias Sakellis, Chief Investment Officer – Borealis Maritime Ltd.; Chief Executive Officer – Australis Maritime Ltd.

· κ. Omer Donnerstein, Managing Director – Entrust Global

· κ. Martin Hugger, Managing Director – Meerbaum Capital Solutions Inc

· κ. Harris Antoniou, Founder & Managing Director – Neptune Maritime Leasing Ltd.

H κα. Dora Mace-Kokota, Partner – Stephenson Harwood, τόνισε: “Έχουμε ένα πολύ καλό πάνελ για την εναλλακτική χρηματοδότηση. Νομίζω ότι αυτό που θα προσπαθήσουμε να δείξουμε είναι ότι, τώρα η εστίαση βρίσκεται στην “πρόταση αξίας”. Αυτό είναι ένα διαφορετικό είδος από τις κύριες μορφές τραπεζικής χρηματοδότησης, αλλά όλα έχουν σχέση με την αξία και τη συμφωνία.”

Ο κ. Elias Sakellis, Chief Investment Officer – Borealis Maritime Ltd.; Chief Executive Officer – Australis Maritime Ltd., τόνισε: “Προσφέρουμε ευελιξία και ταχύτητα εκτέλεσης. Δραστηριοποιούμαστε εκεί όπου δεν το πράττουν οι τυπικές τράπεζες: σε μικρότερους ιδιοκτήτες, χρηματοδοτώντας παλιότερα σκάφη, πηγαίνοντας σε περιοχές και τομείς όπου οι τράπεζες είναι ανενεργές. Η κλίμακα έχει σημασία για εμάς στο κομμάτι του δανεισμού. Ιδανική συμφωνία για εμάς είναι η δεύτερη ή τρίτη με τον ίδιο πελάτη. Όλοι γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων, και ο καθένας κάνει τη δουλειά του σωστά, η διαδικασία γίνεται ολοένα και πιο απλή. Αναζητούμε λοιπόν τις επαναλαμβανόμενες συνεργασίες.”

Ο κ. Omer Donnerstein, Managing Director – Entrust Global, τόνισε: “Είμαστε εδώ λόγω της αποχώρησης των τραπεζών από τη ναυτιλία, αλλά διαφέρουμε πολύ ως προς την προσέγγιση που έχουμε υιοθετήσει. Ιδρύσαμε το fund μας το 2015, για να δημιουργήσουμε μια επενδυτική πλατφόρμα. Οι ευρείες επενδύσεις μας σε διαφορετικούς τομείς και προϊόντα είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της επιχείρησης: τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε βγάλει πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο, με δραστηριότητα κυρίως στην Ελλάδα. Το χαρτοφυλάκιό μας έχει εξελιχθεί οργανικά, ακολουθώντας τον πιο αποτελεσματικό τρόπο επιχειρηματικότητας, δηλαδή την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού και ταλέντων που κατέχουν ήδη ισχυρή θέση στην περιοχή τους. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί τομείς, μόνο καλές και κακές συμφωνίες.”

Ο κ. Martin Hugger, Managing Director – Meerbaum Capital Solutions Inc, τόνισε: “Αυτό που έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα είναι πως το κανονιστικό πλαίσιο των τραπεζών έχει γίνει ακόμη πιο σφιχτό, με σημαντικά γραφειοκρατικά βάρη. Φέρνουμε τους πελάτες μας σε επαφή με άτομα που γνωρίζουν τον κλάδο και τις ανάγκες τους. Έχουμε τη δυνατότητα να δράσουμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, με την προϋπόθεση ότι ξέρουμε με ποιόν έχουμε να κάνουμε. Σχετικά με την ηλικία των σκαφών, συνήθως κυμαίνεται ανάμεσα στα 12 και τα 15 χρόνια. Αν μια συμφωνία είναι καλή για τον πελάτη μας, είναι τελικά καλή και για εμάς.”

Ο κ. Harris Antoniou, Founder & Managing Director – Neptune Maritime Leasing Ltd., τόνισε: “Η χρηματοδότηση είναι κάτι περισσότερο από τον απλό τραπεζικό δανεισμό. Πριν από 3,5 χρόνια, αποφασίσαμε να επιχειρήσουμε στον κόσμο του leasing. Δεν δανείζουμε, δεν έχουμε δικά μας σκάφη. Κάναμε αυτή την επιλογή γιατί βλέπουμε τη ναυτιλία να βαδίζει στον ίδιο δρόμο με τις αερομεταφορές στο παρελθόν. Καταγράψαμε εντυπωσιακά νούμερα, με πενταπλασιασμό των σκαφών, από διαφορετικούς τομείς όπως τα ξηρά φορτία και τα δεξαμενόπλοια. Σε αυτό τον δρόμο θέλουμε να συνεχίσουμε και το 2024.”

SHIPPING AT CAPITAL & STRATEGY CROSSROADS – Optimizing Corporate Strategy, Capital Sourcing & Allocation – Maximizing Returns

Συντονιστής: κ. Holt Goddard, Counsel – Seward & Kissel

Ομιλητές:

· κ. Mark O’Neil, President & CEO – Columbia Group; President – InterManager

· κα. Christa Volpicelli, Managing Director & Head of Maritime Investment Banking – Citi

· κ. Felix Nölke, Managing Director – Maritime Investments – MPC Capital

· κ. Michael Kirk, Managing Director – RMK Maritime

Ο κ. Holt Goddard, Counsel – Seward & Kissel, τόνισε: “Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω όλους. Η σημερινή συζήτηση αφορά το κατά πόσο η ναυτιλία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, αναφορικά με το κεφάλαιο και τη στρατηγική της. Υπάρχουν πολλές στρατηγικές αποφάσεις τις οποίες η ναυτιλία καλείται να πάρει.”

Ο κ. Mark O’Neil, President & CEO – Columbia Group; President – InterManager, τόνισε: “Ο όρος «σταυροδρόμι» προϋποθέτει ότι η επιλογή είναι απλή: εμείς βρισκόμαστε σε διασταύρωση χωρίς πινακίδες και χωρίς φανάρια. Καταρχήν εξαιτίας της γεωπολιτικής αστάθειας, με σειρά πολέμων που θα μπορούσαν να κλιμακωθούν ανά πάσα στιγμή. Οι παγκόσμιες συμμαχίες αλλάζουν, και οι επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ροή των πραγμάτων.

Ποτέ άλλοτε η ναυτιλία δεν έχει στοχοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό. Πολλές ναυτιλιακές επεκτείνονται, αγοράζοντας τερματικούς και κέντρα logistics, κάτι που επηρεάζει τον καταμερισμό κεφαλαίων. Μας λείπει μια ενιαία, ισχυρή, στρατηγική φωνή που να εκφράζει τον κλάδο. Έχουμε το κεφάλαιο, γιατί η αβεβαιότητα λειτουργεί υπέρ της ναυτιλίας, αλλά ακόμη ψάχνουμε τη στρατηγική μας.”

Η κα. Christa Volpicelli, Managing Director & Head of Maritime Investment Banking – Citi, τόνισε: “Εν μέσω όλων όσων συμβαίνουν γεωπολιτικά αλλά και των οικονομικών κυρίαρχων τάσεων, όπως η πληθωρισμός και τα υψηλά επιτόκια, στρεφόμαστε στην ανάγκη εύρεσης κατάλληλων επενδύσεων και στο κόστος κεφαλαίου. Η χρηματοδότηση της ναυτιλίας, που κάποτε βασιζόταν στις τράπεζες και στις προσωπικές σχέσεις, στρέφεται πια σε εναλλακτικές πηγές. Έχουμε καλό προαίσθημα για το 2024, καθώς η πλειοψηφία των ειδικών συμφωνούν πως τα επιτόκια θα αρχίσουν να κατεβαίνουν.”

Ο κ. Felix Nölke, Managing Director – Maritime Investments – MPC Capital, τόνισε: “Τα κεφάλαια και η στρατηγική είναι δύο έννοιες που συνδέονται. Για όποιον επενδύει στη ναυτιλία, η ευελιξία είναι το κλειδί. Όταν διευκολύνεις συμφωνίες που μπορούν να κλείσουν σε δύο ή τρεις εβδομάδες, η ευελιξία ανελίσσεται σε βασικό παράγοντα ανάπτυξης. Η διαφοροποίηση επιτυγχάνεται πιο δύσκολα σε αυτή την αγορά, καθώς εξαρτάται από τη δημιουργία μιας στρατηγικής που ακολουθείται πιστά από την πρώτη ημέρα. Αυτό δημιουργεί καλή φήμη σε όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων των δανειστών και των πελατών.”

Ο κ. Michael Kirk, Managing Director – RMK Maritime, τόνισε: “Είμαι περίεργος να δω τι θα συμβεί όταν τα πράγματα επιστρέψουν στην κανονικότητα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που θυμίζει 2005 ή 2008; Θεωρώ πως υπάρχουν ακόμη πολλές ευκαιρίες. Το 2024 ειδικά θα είναι μια χρονιά αποφάσεων και εμείς θα παρακολουθούμε στενά τις επιλογές των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τα μεγέθη, θεωρώ πως εξαρτάται από την περίπτωση. Παρότι κατά κανόνα η άντληση κεφαλαίων είναι ευκολότερη για τις μεγαλύτερες εταιρείες, ορισμένοι μικροί ιδιοκτήτες καταλήγουν σε καλύτερη θέση απ’ ότι οι ανταγωνιστές τους.”

IMPACT OF MIDDLE EAST DISRUPTIONS ON SHIPPING – Presentation

· κα. Alexandra Alatari, Senior Shipping Analyst – Braemar

H κα. Alexandra Alatari, τόνισε: “Ο κλάδος της ναυτιλίας είναι γνωστός για την εγγενή πτητικότητά του. Πρόσφατα, οι αυξημένοι κίνδυνοι για την ασφάλεια έχουν οδηγήσει σε ακριβές εναλλακτικές διαδρομές. Σε συνέχεια των επιθέσεων σε εμπορικά πλοία, τα σκάφη χρειάζονται πλέον δύο εβδομάδες περισσότερο χρόνο για να φτάσουν στον προορισμό τους. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και αυξημένα ναύλα. Το 30% των δεξαμενόπλοιων περνούν από τη Διώρυγα του Σουέζ. Οι διαταραχές προκαλούν καθυστερήσεις, αυξάνουν το κόστος, την ώρα μάλιστα που ο κόσμος ανακάμπτει από τον πληθωρισμό. Το κλειδί είναι η διάρκεια των αναταραχών, που είναι αδύνατο να προβλεφθεί. Μια πιθανή κατάπαυση του πυρός θα διευκόλυνε την κατάσταση, αλλά μόνο μια πλήρης διευθέτηση του προβλήματος θα επέτρεπε στα πλοία να επιστρέψουν με ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα.”

INVESTING IN SHIPPING – WHERE ARE THE OPPORTUNTIES TODAY?

Do investors and shipowners look at shipping the same way?

Συντονιστής: κ. Panos Katsambas, Global Co-Lead Financial Industry Group, Partner – Reed Smith LLP

Ομιλητές:

· κ. Christian Synetos, Investment Professional, Global Energy & Power Infrastructure – FundBlackRock

· κ. Vagelis Chatzigiannis, Senior Trader – GMS

· κ. Darren Maupin, Founder & Director – Pilgrim Global

· κ. Peter Weernink, Founder – SwissMarine

· κ. Nicolas Tirogalas, Chief Investment Officer (CIO) – Tufton Investment Management

Ο κ. Panos Katsambas, Global Co-Lead Financial Industry Group, Partner – Reed Smith LLP, τόνισε: “Χαίρομαι που με το πάνελ αυτό ολοκληρώνεται ένα επιτυχημένο συνέδριο με μεγάλη προσέλευση. Θυμάμαι ακόμη τις εποχές που συζητάγαμε για εταιρείες σε δυσχέρεια και κόκκινα δάνεια. Πλέον, τα τελευταία χρόνια είμαστε σε μια διαφορετική αγορά με υψηλές αποδόσεις και ευκαιρίες για επενδυτές. Βέβαια, από την άλλη το σύγχρονο περιβάλλον ενέχει πολλές προκλήσεις λόγω των γεωπολιτικών και κανονιστικών αλλαγών.”

Ο κ. Christian Synetos, Investment Professional, Global Energy & Power Infrastructure – FundBlackRock, τόνισε: “Η επενδυτική μας στρατηγική έχει μακρινό ορίζοντα. Για να πάρουμε αποφάσεις κοιτάμε τις μακροπρόθεσμες τάσεις, περισσότερο απ’ ότι το άμεσο κέρδος. Πιστεύουμε ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων όλων μας. Όσον αφορά στις ευκαιρίες, θεωρούμε ότι θα περιστραφούν γύρω από το υδρογόνο, τα πλοία που το μεταφέρουν ή ακόμη μορφές όπως η αμμωνία. Η ανάδυση της δέσμευσης άνθρακα πρόκειται και αυτή να δημιουργήσει ευκαιρίες. Ενδιαφερόμαστε για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα.”

Ο κ. Vagelis Chatzigiannis, Senior Trader – GMS, τόνισε: “Προσπαθούμε να βελτιώσουμε παλαιότερα σκάφη ως προς την αποδοτικότητα τους. Έχουμε ακολουθήσει αντικυκλικές πολιτικές με μεγάλη επιτυχία. Η ανακύκλωση είναι ένας τομέας που μας ενδιαφέρει, αν και ορισμένες φορές χρειάζεται να σκεφτούν οι ιδιοκτήτες 25 με 30 χρόνια μπροστά, τη στιγμή της απόσυρσης. Διανύουμε μια περίοδο μεγάλης εμπιστοσύνης προς τη ναυτιλία χάρη στα καλά αποτελέσματα και κύκλους εργασιών.

Από πλευράς κυρώσεων, εργαζόμαστε σκληρά για να τηρούμε τους κανονισμούς. Η ανακύκλωση θα παραμείνει η βασική μας ενασχόληση, και πιστεύουμε πως θα έχουμε μπόλικη δουλειά.”

Ο κ. Darren Maupin, Founder & Director – Pilgrim Global, τόνισε: “Σε μια υπερκυκλική επιχείρηση, ο μόνος δρόμος προς την επιτυχία είναι η αντικυκλική λειτουργία. Έχουμε στραφεί πραγματικά στις υπεράκτιες δραστηριότητες. Εκεί εξακολουθούμε να βλέπουμε περιορισμένο ρίσκο και πολύ ενδιαφέρουσα δυναμική. Έχουμε προχωρήσει πέρα από την παραδοσιακή ναυτιλία, γιατί βλέπουμε ευκαιρίες που μας καθοδηγούν: ασχολούμαστε με την αγορά που μας δίνει αυτή η προοπτική. Το μοντέλο μας ιστορικά ήταν να αναζητούμε ευκαιρίες και να συνεργαζόμαστε με καλούς ανθρώπους. Στους διάφορους τομείς της αγοράς υπάρχει πάντα κάτι αξιόλογο να επενδύσει κανείς.”

Ο κ. Peter Weernink, Founder – SwissMarine, τόνισε: “Όταν ξεκινήσαμε η προσέγγισή μας αφορούσε έναν 12μηνο ορίζοντα στο μέλλον, ενώ τώρα κοιτάμε πολύ μακρύτερα. Η συγκέντρωση κεφαλαίων και η εύρεση επενδυτών στη ναυτιλία είναι εύκολη αυτή την περίοδο, μένει να βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία.”

Ο κ. Nicolas Tirogalas, Chief Investment Officer (CIO) – Tufton Investment Management, τόνισε: “Λίγος κόσμος είναι διατεθειμένος να αναλύσει τις κανονιστικές απαιτήσεις, αλλά ειδικά για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες περιλαμβάνεται στα καθήκοντα καταπιστευματοδόχου, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει έντονη πίεση από τα ελεγκτικά όργανα. Για να είναι κανείς βέβαιος πως η εταιρεία του κινείται αποδοτικά, πρέπει να επενδύσει τον ανάλογο χρόνο. Ειδικά ως διαχειριστής επενδύσεων είναι σημαντικό να μην αιφνιδιαστείς, έχοντας την κατάλληλη εκπαίδευση, που αποσαφηνίζει τι επιτρέπεται και τι δεν μπορούμε να κάνουμε.”

Στo επίσημο μεσημεριανό γεύμα του συνεδρίου έλαβε χώρα η τελετή βράβευσης κατά την οποία απονεμήθηκε το «2024 Capital Link Greek Shipping Leadership Award» στην TEN LTD. -TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD., για την επέτειο των 30 ετών επιτυχούς λειτουργίας ως εισηγμένη εταιρεία, και στον Δρ. Νίκο Π. Τσάκο, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TNP); Chairman INTERTANKO (2014-2018), για την εξαιρετική του συμβολή στην Ελληνική και την παγκόσμια ναυτιλία.

Χορηγός του Μεσημεριανού Γεύματος, ήταν η The Marshall Islands Registry. Ο κ. Θεόφιλος Ξενακούδης, Chief Commercial Officer & Managing Director Piraeus office της The Marshall Islands Registry, πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια.

Στα Εισαγωγικά Σχόλια που έκανε ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link, Inc., ανέφερε: “Αποτίουμε φόρο τιμής στην TEN που έφτασε στο μοναδικό ορόσημο των 30 επιτυχημένων χρόνων ως εισηγμένη εταιρεία, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε το πρόσωπο πίσω από αυτή την επιτυχία, τον Ιδρυτή & Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δρ. Νικόλα Τσάκο. Έδωσε “σάρκα και οστά” σε μία ιδέα που ξεκίνησε από την θεωρία, όντας ο πρώτος που συγκέντρωσε δημόσια ίδια κεφάλαια για μια ναυτιλιακή εταιρεία. Με στόλο μόλις τεσσάρων πλοίων, η TEN εισήχθη αρχικά το 1993 στο Χρηματιστήριο του Όσλο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 2002. Έκτοτε, η TEN έχει δημιουργήσει καθαρό εισόδημα άνω των 2,5 δισ. δολαρίων, έχει πληρώσει κοινά και προνομιούχα μερίσματα 800 εκ. δολαρίων, σε συνεχή και αδιάκοπη βάση, έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα νεότευκτων πλοίων αξίας 6 δισ. δολαρίων και επέκτεινε τον στόλο σε 72 πλοία που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εντός των μεγάλων αγορών μεταφοράς ενέργειας.”

Ο κ. Paolo d’Amico, Chairman – INTERTANKO ; Executive Chairman & CEO – d’Amico International Shipping S.A. (BIT:DIS; OTCQX: DMCOF), προλογίζοντας τον Δρ. Νίκο Τσάκο, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TNP), είπε ότι, είναι προνόμιο και ιδιαίτερη τιμή για εκείνον το γεγονός ότι του παραδίδει αυτό το βραβείο, καθώς τον γνωρίζει από την INTERTANKO, και έχει προσωπική εμπειρία όταν λέει ότι ο Δρ. Τσάκος ανέκαθεν ήταν ένας άνθρωπος με όραμα και μπροστά από την εποχή του.

Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο Δρ Νίκος Τσάκος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι, πολύ συχνά όταν δίνει διαλέξεις στη σχολή Professor Grammenos’ school of thought στο Λονδίνο, οι μαθητές του ζητούν να τους εξηγήσει τη συνταγή για την επιτυχία της εταιρείας. Ο Δρ. Τσάκος απέδωσε την επιτυχία, στο σταθερό αλλά ταυτόχρονα συνετό μοντέλο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ σε έναν κυκλικό κλάδο επί πολλά χρόνια, στο εκτεταμένο πρόγραμμα ανανέωσης στόλου, στη διατήρηση ενός ισχυρού ισολογισμού με συντηρητική μόχλευση και υγιή ταμειακά αποθέματα που ανταμείβει τους μετόχους με μερίσματα σε συνεχή και αδιάκοπη βάση. Έκανε ειδική μνεία στην πελατοκεντρική φιλοσοφία της TEN, με την εταιρεία να αναπτύσσεται αφού πρώτα μελετά εις βάθος τις ανάγκες των πελατών της.

Ανέφερε ότι, η καινοτομία ήταν επίσης ένας ακόμη λόγος για την επιτυχία της ΤΕΝ, καθώς ήταν η πρώτη εταιρεία δεξαμενόπλοιων που διαχειρίστηκε στόλο δεξαμενόπλοιων με διπλά τοιχώματα (double-double), πολύ πριν από την προθεσμία του OPA90. Επίσης, το 2023 η TEN παρέλαβε την πρώτη σειρά LNG aframaxes με ελληνική σημαία και βρίσκεται στη διαδικασία διεύρυνσης του αποτυπώματος στην πράσινη ναυτιλία.

Ο Δρ Τσάκος τόνισε περαιτέρω ότι, η εταιρεία δραστηριοποιείται σε μια πολύ περίπλοκη διεθνή αγορά, και επομένως εστιάζει στη διαχείριση υψηλών προδιαγραφών, φιλικών προς το περιβάλλον πλοίων, με άρτια εκπαιδευμένους, ικανοποιημένους και χαρούμενους ναυτικούς. Η προσοχή στον ανθρώπινο παράγοντα είναι ακόμη ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εταιρείας.

Η πολυμορφία, η ευελιξία, η απλότητα, η εστίαση και η ποιότητα των υπηρεσιών, με τον ανθρώπινο παράγοντα στον πυρήνα, αποτελούν βασικά στοιχεία της κουλτούρας και της στρατηγικής της TEN.

Κατέληξε λέγοντας ότι, τώρα που τα παιδιά του έχουν μεγαλώσει, έχει ακόμη περισσότερο χρόνο να αφοσιωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΤΕΝ.

Το «Capital Link Greek Shipping Leadership Award» στοχεύει στην αναγνώριση των «πατριαρχών» της Ελληνικής Ναυτιλίας, των προσωπικοτήτων που μέσα από την καταξιωμένη μακρόχρονη πορεία τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας στην ηγετική της θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το «Capital Link Greek Shipping Leadership Award» το 2013 απονεμήθηκε στον Captain Παναγιώτη Ν. Τσάκο, το 2014 στον κ. Περικλή Παναγόπουλο, το 2015 στον κ. Λάμπρο Βαρναβίδη, Vice Chairman of the Baltic Exchange, Trustee of the Lloyds Register Foundation and Managing Director and Global Head of Shipping RBS 1998, το 2016 στους κ.κ. Νικόλα, Γιώργο και Αντρέα Τσαβλίρη, Tsavliris Salvage Group, το 2017 στον Καθηγητή κ. Κώστα Θ. Γραμμένο, CBE DSc, Chairman C. Grammenos Centre of Shipping Trade & Finance – Bayes Business School, City, University of London, το 2018 στους κ.κ. Πάνο Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Shipowners Associations; Διευθύνοντα Σύμβουλο, Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Company Ltd. και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Lavinia Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd., το 2019 στον Captain Πάρη Δράγνη, Chairman & Founder – Goldenport Group, το 2020 στον κ. Γιώργο Προκοπίου, Founder, Dynacom Tankers Management, Sea Traders – Dynagas, το 2022 στον κ. Συμεών Παληό, Founder and Chairman, Diana Shipping, και το 2023 στον κ. Θεμιστοκλή Βώκο, Founder Member, Honorary Chairman of Posidonia; Founder of Seatrade.

Η Capital Link με έδρα τη Νέα Υόρκη δραστηριοποιείται από το 1995 στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial Communications) παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών επικοινωνιών και των επιχειρήσεων με στρατηγική εστίαση στους τομείς της ναυτιλίας, των εμπορευμάτων και της ενέργειας, των MLP, των Closed_End Funds καθώς και των ETF. Επιπλέον η Capital Link διοργανώνει ετησίως μία σειρά 18 Συνεδρίων, webinars, και podcasts τα οποία επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τομέα, σε 10 χώρες στις ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία, στα μεγαλύτερα ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως όπως: Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Όσλο, Αμβούργο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη, Σιγκαπούρη, Τόκυο, και Χόνγκ Κόνγκ και όλα φημίζονται διότι παρέχουν ένα μοναδικό συνδυασμό πληροφοριακού περιεχομένου, ευκαιριών μάρκετινγκ και δικτύωσης. Η Capital Link είναι μέλος του Baltic Exchange. Με έδρα τη Νέα Υόρκη η Capital Link έχει γραφεία στην Αθήνα και παρουσία στο Λονδίνο και το Όσλο.