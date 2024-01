ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο δεν σχολιάζει ανακοίνωση της Κατάεμπ Χεζμπολάχ για αναστολή των επιθέσεών της

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να προβεί σε άμεσο σχόλιο μετά την ανακοίνωση της φιλοϊρανικής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ Κατάεμπ Χεζμπολάχ ότι αναστέλλει όλες τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις κατά των αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή και περιορίστηκε να δηλώσει: «Τα έργα υπερισχύουν των λόγων» (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Al Drago).

Today, I was briefed by members of my national security team in the Situation Room on the latest developments regarding the attack on U.S. service members in northeastern Jordan.

As I’ve said, we’ll hold all those responsible to account at a time and in a manner of our choosing. pic.twitter.com/pLScFuXjk2

— President Biden (@POTUS) January 29, 2024