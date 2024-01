Chita Rivera: Πέθανε η θρυλική σταρ του Μπρόντγουεϊ

Ένα από τα πιο διάσημα αστέρια του Μπρόντγουεϊ, η Chita Rivera, πέθανε σε ηλικία 91 ετών στη Νέα Υόρκη, μετά από μία σύντομη ασθένεια. Η ανακοίνωση του θανάτου της έγινε από την κόρη της, Λίζα Μορντέντε. Η βραβευμένη με Tony καλλιτέχνης είναι γνωστή για την επιτυχημένη θεατρική της καριέρα που διήρκεσε σχεδόν επτά δεκαετίες.

Η καλλιτέχνης γεννήθηκε το 1933 στην Ουάσιγκτον από Πορτορικανό πατέρα και μητέρα σκωτσέζικης και ιρλανδικής καταγωγής

Ξεκίνησε την καριέρα της στο Μπρόντγουεϊ τη δεκαετία του 1950, παίζοντας ρόλους σε παραγωγές όπως το Can-Can και το Mr Wonderful. Το 1957, ήταν μέρος του αρχικού καστ του West Side Story όπου έπαιξε το ρόλο της Anita – μια παράσταση που της άνοιξε το δρόμο προς το θρυλικό Μπρόντγουεϊ.

Αμέσως μετά, η Rivera ήταν υποψήφια για βραβείο Tony για την ερμηνεία της ως Ρόουζ στο μιούζικαλ Bye Bye Birdie μαζί με τον Ντικ Βαν Ντάικ. Μερικές δεκαετίες αργότερα, πρωταγωνίστησε σε έναν άλλο εμβληματικό ρόλο: έκανε την ερμηνεύτρια Velma Kelly στο Σικάγο.

“I always used to think that we should have two lifetimes:” Chita Rivera, a three-time Tony winner and the first Latina Kennedy Center Honoree, detailed her illustrious career in 2023.

Rivera passed away at 91 on Tuesday after a brief illness. https://t.co/v038NSrmwl pic.twitter.com/xgihb753Zi

