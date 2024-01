Νέος πρόεδρος της ουκρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας ο Αντρέι Σεβτσένκο (pic)

Νέο κεφάλαιο στην τεράστια καριέρα του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Αντρέι Σεβτσένκο.

Ο Σεβτσένκο κυριάρχησε στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την 25η Ιανουαρίου, και θα αναλάβει τον δύσκολο ρόλο της ανάπτυξης του ουκρανικού ποδοσφαίρου, σε μία πολύ δύσκολη εποχή για την χώρα, η οποία παραμένει σε εμπόλεμη κατάσταση.

Ο Σεβτσένκο αποτελεί θρύλο για το ποδόσφαιρο της Ουκρανίας κι έχει αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής με τις φανέλες των Ντιναμό Κιέβου (1993-1999, 2009-2012), Μίλαν (1999-2006, 2008-2009) και Τσέλσι (2006-2008), ενώ ως προπονητής έχει δουλέψει στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας (2016-2021) και την Τζένοα (2021-2022).

Με την Μίλαν είχε 322 συμμετοχές, με 175 γκολ και 46 ασίστ, με την Ντιναμό Κιέβου 249 ματς, με 124 γκολ και 19 ασίστ, με την Τσέλσι 77 παιχνίδια, με 22 γκολ και 12 ασίστ, ενώ είχε αγωνιστεί και σε 5 παιχνίδια (5 γκολ) με τη δεύτερη ομάδα της Ντιναμό Κιέβου.

Συνολικά στην καριέρα του, σε συλλογικό επίπεδο, είχε 653 ματς, με 326 γκολ και 77 ασίστ. Με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας είχε 111 ματς, με 48 γκολ στο ενεργητικό του.

XXVI UAF Congress is starting in Kyiv, where the elections of the President of the Ukrainian Football Association will be held.

Andriy Shevchenko is a candidate for the post of President of the UAF. He presents his vision of the development of Ukrainian football. pic.twitter.com/tVBrG1TVS9

