Πάει για sold out το Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την προσεχή Πέμπτη (18/1, 21:15) την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 22η αγωνιστική της Euroleague, με τον κόσμο της ομάδας να αναμένεται να δώσει για άλλη μία φορά «βροντερό» παρών στο ΣΕΦ.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, μόλις 700 εισιτήρια έχουν μείνει προς διάθεση για την προσεχή σημαντική αναμέτρηση.

Θυμίζουμε πως, το ρεκόρ του Ολυμπιακού είναι στο 11-10, ενώ από την άλλη η Μακάμπι είναι στο 12-8, άρα η αναμέτρηση αποκτά και βαθμολογικό ενδιαφέρον για την πορεία των Πειραιωτών στην φετινή Euroleague.

Τα «ερυθρόλευκα» τσάρτερ για Βαλένθια και Κάουνας

Τις λεπτομέρειες για τα ταξίδια σε Βαλένθια και Κάουνας με το «Together We Fly» ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η στήριξη του φίλαθλου κόσμου μας τόσο στα εντός έδρας παιχνίδια, όσο και στα εκτός, είναι αδιάκοπη και ουσιαστική!

Το ταξίδι στην Μαδρίτη, μέσω του προγράμματος TOGETHER WE FLY, για την αναμέτρηση με την Ρεάλ «οδεύει» σε Sold Out, καθώς οι θέσεις που έχουν απομείνει είναι ελάχιστες.

Σήμερα (16/01) η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει όλες τις λεπτομέρειες και για τους δύο επόμενους προορισμούς, Βαλένθια και Κάουνας.

Δήλωσε ΤΩΡΑ συμμετοχή και ταξίδεψε με το τσάρτερ που θα μεταφέρει την «ερυθρόλευκη» αποστολή! Παράλληλα συνδύασε το υψηλού επιπέδου μπασκετικό θέαμα με τουρισμό!

ΜΑΔΡΙΤΗ (περιορισμένος αριθμός θέσεων)

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου σημείο συνάντησης αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος για το check in στην AEGEAN στις 14.30, ώρα αναχώρησης στις 17.00.

Διανυκτέρευση 1 βράδυ στη Μαδρίτη.

Πέμπτη 25 Ιανουαρίου @20.45 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ , απευθείας μετά τον αγώνα μετάβαση στο αεροδρόμιο για την επιστροφή στην Αθήνα

Πακέτο επιλογής 1 : 450€ , περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με τα εισιτήρια των αγώνων.

Πακέτο επιλογής 2 : 600€ ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο Novotel Madrid Center 4*.Περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με τα εισιτήρια αγώνων,μία διανυκτέρευση σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό ,και όλες τις μεταφορές.

Πακέτο επιλογής 3 : 660€ σε μονόκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο Novotel Madrid Center 4*.Περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με τα εισιτήρια αγώνων,μία διανυκτέρευση σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό ,και όλες τις μεταφορές.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου σημείο συνάντησης αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος για το check in στην AEGEAN στις 14.30, ώρα αναχώρησης στις 17.00.

Διανυκτέρευση 1 βράδυ στην Βαλένθια.

Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου @20.30 έναρξη του αγώνα VALENCIA-OLYMPIACOS BC, μετά το τέλος του αγώνα απευθείας μετάβαση στο αεροδρόμιο για την επιστροφή μας στην Αθήνα.

Πακέτο επιλογής 1 : 490€ , περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με το εισιτήριο του αγώνα.

Πακέτο επιλογής 2 : 640€ ευρώ ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο SILKEN PUERTA VALENCIA 4*. Περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με το εισιτήριο αγώνα,μία διανυκτέρευση σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό στο και όλες τις μεταφορές.

Πακέτο επιλογής 3 : 700€ ευρώ Περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με το εισιτήριο αγώνα,μία διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό, στο ξενοδοχείο SILKEN PUERTA VALENCIA 4*.όλες τις μεταφορές.

ΚΑΟΥΝΑΣ

Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου σημείο συνάντησης αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος για το check in στην AEGEAN στις 14.30, ώρα αναχώρησης στις 17.00.

Διανυκτέρευση 1 βράδυ στo Κάουνας.

Παρασκευή 1η Μαρτίου @20.00 έναρξη του αγώνα ZALGIRIS-OLYMPIACOS BC, μετά το τέλος του αγώνα απευθείας μετάβαση στο αεροδρόμιο για την επιστροφή μας στην Αθήνα.

Πακέτο επιλογής 1 : 440€ , περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με το εισιτήριο του αγώνα.

Πακέτο επιλογής 2 : 550€ ανά άτομο στο ξενοδοχείο BEST WESTERN SANTAKOS HOTEL 4*

Περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με το εισιτήριο αγώνα,μία διανυκτέρευση σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό ,και όλες τις μεταφορές.

Πακέτο επιλογής 3 : 570€ στο ξενοδοχείο BEST WESTERN SANTAKOS HOTEL 4*

Περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με το εισιτήριο αγώνα,μία διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό ,και όλες τις μεταφορές.

Πληροφορίες αναλυτικά στο https://www.olympiacosbc.gr/el/together-we-fly-2023-24.html

Δεκτές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος εφόσον συμπληρωθεί η παρακάτω φόρμα συμμετοχής :

https://www.olympiacosbc.gr/el/?option=com_rsform&view=rsform&formId=10»