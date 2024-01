Ερυθρά Θάλασσα: Δεκάδες drones και βαλλιστικούς πυραύλους κατέρριψαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας

Μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία των ΗΠΑ και της Βρετανίας κατέρριψαν συνολικά 21 drones και βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας που εκτόξευσαν χθες Τρίτη οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εναντίον εμπορικών πλοίων, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») μέσω X (στη φωτογραφία αρχείου από US Navy by Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Lau, επάνω, αντιτορπιλικό των ΗΠΑ αποκρούει επίθεση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα).

Σύμφωνα με τη CENTCOM, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιές στις επιχειρήσεις αναχαίτισης αυτής της «περίπλοκης» επίθεσης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, επρόκειτο για την 26η επιδρομή που εξαπολύθηκε από τους σιίτες αντάρτες εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα από τη 19η Νοεμβρίου.

Houthi Attack on International Shipping

On Jan. 9, at approximately 9:15 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthis launched a complex attack of Iranian designed one-way attack UAVs (OWA UAVs), anti-ship cruise missiles, and an anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled… pic.twitter.com/KWPRidwiWI

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 10, 2024