Το Madwalk 2023: Η απόλυτη γιορτή μόδας και μουσικής απόψε στο Mega

H μεγαλύτερη γιορτή της μόδας και της μουσικής πραγματοποιήθηκε για 13η χρονιά. Τα Madwalk αποτελούν το πιο λαμπερό show της χώρας που συνδυάζει τα δύο βασικά μέσα έκφρασης, τη μουσική και τη μόδα, σε ένα δημιουργικό fashion event.

Και η Βίκυ Καγιά δε θα μπορούσε να λείπει από ένα τέτοιο event.

Ο μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει τη μουσική με τη μόδα, έρχεται αποκλειστικά στο Mega, απόψε Σάββατο 16 Δεκεμβρίου.

Η guest εμφάνιση του Ιταλού σταρ Μικέλε Μορόνε

Στο closing act του Madwalk 2023 by Three Cents o Ιταλός ηθοποιός, τραγουδιστής, και γκεστ σταρ της βραδιάς, Μικέλε Μορόνε, τραγουδάει τις επιτυχίες «Watch me burn», το soundtrack της επιτυχημένης σειράς ταινιών «365 Days» απ’ όπου έγινε ευρύτερα γνωστός, αλλά και το «Sweet Dreams».

Τον προηγούμενο μήνα, όταν πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, ερχόμενος στην Ελλάδα μίλησε για το πρόβλημα της υγείας του, τονίζοντας πως έγινε τραγουδιστής κατά λάθος και πως το αγαπημένο του είναι η ηθοποιία, ενώ αποκάλυψε: «Διαγνώστηκα με ήπια μορφή διπολικής διαταραχής, δηλαδή κυκλοθυμία. Έχουμε στο μυαλό μας ότι τα άτομα που πάσχουν από διπολική διαταραχή, έχουν δύο προσωπικότητες. Αλλά δεν είναι έτσι».

Δείτε το σχετικό βίντεο που ακολουθεί: