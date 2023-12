Ιράν: Ο 70χρονος ταξιτζής που τρομάζει το καθεστώς χορεύοντας και τραγουδώντας

Διαχρονικά, σε κράτη όπου κυριαρχούν απολυταρχικά καθεστώτα καταγράφονται κινήσεις πανικού που μοιάζουν να μην έχουν καμία απολύτως λογική.

Είναι σύνηθες για τους εν λόγω αξιωματούχους να αιφνιδιάζονται από αυθόρμητες κινήσεις ατόμων ή ομάδων, είτε μοιάζουν «αθώες» είτε ύποπτες για διακίνηση ιδεών.

Η πρακτική τους είναι να προχωρούν στην καταστολή προτού διερευνήσουν την υπόθεση, αισθανόμενοι ότι διαταράσσεται η τάξη που έχουν οικοδομήσει με μεράκι – μια τάξη που τους προστατεύει από την πτώση.

Δεν είναι λίγες οι φορές που η παραπάνω πρακτική φέρνει για τους ίδιους τα αντίθετα αποτελέσματα από εκείνα που επιθυμούσαν να έχουν, με τον απλό κόσμο να ξεσηκώνεται κι εν τέλει να ιδεολογικοποιεί το εκάστοτε θέμα μετά από τις εν λόγω αντιδημοκρατικές -κατά καιρούς ακραίες- αντιδράσεις του καθεστώτος.

Τούτες τις μέρες, στο Ιράν εξελίσσεται μιαν ασυνήθιστη ιστορία, από εκείνες που επίσης μοιάζουν να μην βγάζουν νόημα. Κι όμως, εάν κανείς αναλογιστεί την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα όσον αφορά στα δικαιώματα, μπορεί ν’ αντιληφθεί πώς πήρε τις διαστάσεις που έχει πάρει.

Ο «θείος Sadegh», όπως τον αποκαλούν πια στο Ιράν, είναι ένας 70χρονος ταξιτζής που ζει στο Ραστ. Κάποια στιγμή άρχισε απλά να χορεύει και να τραγουδά σε διάφορα σημεία της παράκτιας πόλης.

Βίντεο με τους χορούς και τα τραγούδια του άρχισαν να παίζουν στο Διαδίκτυο, ο λογαριασμό του στο Instagram άρχισε έγινε γνωστός και ξαφνικά εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί άρχισαν να το ακολουθούν.

Παράλληλα, πολίτες άρχισαν να συγκεντρώνονται γύρω από τον ταξιτζή όπου χόρευε και τραγουδούσε.

Το γεγονός θορύβησε τις Αρχές. Τέτοιες… παρεκκλίνουσες συμπεριφορές δεν είναι πιθανόν να σημαίνουν ανοιχτή αμφισβήτηση της εξουσία τους; Να ‘ναι μια συμβολική πράξη ο χορός του 70χρονου; Να δείχνει πως δεν πτοείται από τον αυταρχισμό του καθεστώτος; Να περνά ένα μήνυμα; Κι αν είναι έτσι, τότε δεν πρέπει να δράσουμε άμεσα; Άλλωστε συγκεντρώνει πολίτες που μοιάζουν να θέλουν να πουν κάτι…

Έτσι, αφού σκεφτήκανε, βρήκαν το πιο σωστό: να μπλοκάρουν τον λογαριασμό του. Κι όπως προείπαμε, πέτυχαν το αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο που επεδίωκαν να έχουν.

Ο κόσμος που αγαπούσε τον 70χρονο ξεσηκώθηκε, στο προσκήνιο ήλθαν ξανά οι ελευθερίες στο Ιράν, τα δικαιώματα, η δημοκρατία και ο αυταρχισμός με τον οποίον λειτουργεί η κυβέρνηση. Οι αντιδράσεις ήσαν δυναμικές.

Thread on the hero we never knew we needed, ‘Uncle Sadegh Booghi’ known now on my timeline, with the greatest affection: #GrandMasterBooghi ❤️⬇️ https://t.co/SYRlVMPSaS

🎞️ Iranians are posting videos of themselves dancing in solidarity with an old man, dubbed “Uncle Sadegh,” whose Instagram page was shut down by the authorities after a video clip of him dancing on the street in the northern city of Rasht had gone viral.#truth #Iran pic.twitter.com/BdxcqfN1D8

— IranWire (@IranWireEnglish) December 11, 2023