Ιράν: Απέκτησε drones μεγάλης εμβέλειας οπλισμένα με πυραύλους αέρος-αέρος

Το Ιράν ενίσχυσε τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας που έχει στη διάθεσή του αποκτώντας τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας εφοδιασμένα με πυραύλους αέρος-αέρος (φωτογραφία, επάνω, από IRNA), μετέδωσαν χθες Κυριακή κρατικά ΜΜΕ.

«Δεκάδες drones τύπου Καράρ, οπλισμένα με πυραύλους αέρος-αέρος, εντάχθηκαν στην αντιαεροπορική άμυνα σε όλες τις παραμεθόριες περιοχές της χώρας», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

The air defense units of the Islamic Republic of Iran have been equpped with Karrar drones armed with Majid air-to-air missiles, state-run media reported Sunday.

The IRGC’s Tasnim News says the drones have a range of 1,000km (621 miles) and could be used on most of Iran’s borders… pic.twitter.com/yhgbzsHCfT

