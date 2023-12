Ράιαν Ο’ Νιλ: Από τους έρωτες μέχρι τις ακραία ταραγμένες σχέσεις με τα παιδιά του

«Είναι λοιπόν το πιο δύσκολο πράγμα που έχω χρειαστεί να πω ποτέ. Ο μπαμπάς μου έφυγε ειρηνικά σήμερα, με την αγαπημένη του ομάδα στο πλευρό του να τον στηρίζει και να τον αγαπά όπως θα έκανε και σε εμάς», αυτή ήταν η θλιβερή ανακοίνωση θανάτου από τον γιο του μεγάλου ηθοποιού Πάτρικ, πριν λίγες ώρες. Ο Ράιαν Ο’ Νιλ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών προκαλώντας θλίψη τόσο στην οικογένεια του και τους οικείους του, όσο και στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Tα δύσκολα τελευταία χρόνια

Η τελευταία εμφάνιση του ηθοποιού ήταν πριν λίγες εβδομάδες στις 6 Νοεμβρίου σε αναπηρικό καροτσάκι μαζί με δύο βοηθούς να βρίσκονται στο πλευρό του. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με την υγεία του. Το 2001, ο Ο’Νιλ διαγνώστηκε με χρόνια μυελογενή λευχαιμία.

Αφού πάλεψε με τη δύσκολη ασθένεια, εμφανιζόταν συχνά στο πλευρό της πρώην συντρόφο του Φάρα Φόσετ που αντιμετώπιζε καρκίνο. Όπως είχε δηλώσει στο περιοδικό People: «Είναι μια ιστορία αγάπης. Απλά δεν ξέρω πώς να το παίξω αυτό. Δεν θα γνωρίζω αυτόν τον κόσμο χωρίς αυτήν. Ο καρκίνος είναι ύπουλος εχθρός». Λίγους μήνες αργότερα τον Απρίλιο του 2012, ο Ο’Νιλ δήλωσε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο προστάτη. Και από τότε άρχισε η περιπέτεια και οι δυσκολίες μέχρι το τέλος.

Ο αυτοσαρκασμός

Ο Ράιαν Ο’Νιλ εξέφρασε πολλές φορές ότι δεν θεωρούσε τον εαυτό του το μεγαλύτερο ταλέντο στην οθόνη. Από τον πιο διάσημο ρόλο του, ο προθυμοποιημένος φοιτητής του Χάρβαρντ του «Love Story» στον Όλιβερ Μπάρετ, είπε κάποτε: «Δεν ασχολούμαι πολύ με τη μελέτη και την έρευνα. Φρόντισα να φαίνομαι σωστά – ξέρετε, το σωστό κασκόλ, το σωστό πουλόβερ».

Ένω όταν ήταν έφηβος είχε δήλώσει: «Ήξερα ότι η ζωή ήταν μια κλωτσιά και μέρος της διασκέδασης, ήταν να μπω σε πολλούς καβγάδες». Αφού αγωνίστηκε ως μποξέρ του Golden Glove, έγινε κασκαντέρ και στη συνέχεια ηθοποιός στο τηλεοπτικό γουέστερν Empire.

Ο εμβληματικός ηθοποιός και η πολυτάραχη ζωή του

Η φημισμένη ταινία Paper Moon την οποία σκηνοθέτησε ο συνεργάτης του Ράιαν Peter Bogdanovich, χάρισε στο νεαρό κορίτσι το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου όταν ήταν μόλις 10 ετών, καθιστώντας την εκκολαπτόμενη σταρ το νεότερο άτομο που κέρδισε ποτέ ένα Όσκαρ. Λίγα χρόνια αργότερα ξεκίνησε η ταραχώδης σχέση με την Φάρα Φόσετ. Οι δυο τους σύμβολα των ‘70s και όταν το 1977 προχώρησαν σε σχέση ο Τύπος της εποχής τους ακολουθούσε σε κάθε τους βήμα. Έμειναν μαζί μέχρι το 1979.

Ήταν η Φόσετ που διέκοψε τη σχέση τους όταν έπιασε τον Ο’Νιλ στο κρεβάτι με την ηθοποιό Λέσλι Στέφανσον. Ο Ο’Νιλ και η Φόσετ έγιναν ξανά ζευγάρι το 2001 και έμειναν μαζί μέχρι το θάνατο της Φόσετ το 2009.

Οι ρόλοι που τον καθιέρωσαν

Το 1964, πήρε τον ρόλο του Ρόντνεϊ Χάρινγκτον στη βραδινή σαπουνόπερα του ABC Πέυτον Πλέις. Η σειρά έγινες αμέσως επιτυχία και απογείωσε την καριέρα του Ο’Νιλ. Στη συνέχεια έκανε επιτυχία σε ταινίες, με κυριότερη την Ιστορία αγάπης (Love Story, 1970), για την οποία έλαβε υποψηφιότητες για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ηθοποιού, Μια τρελή τρελή καταδίωξη (1972) και Χάρτινο φεγγάρι (Paper Moon, 1973) του Πίτερ Μπογκντάνοβιτς, Μπάρι Λίντον του Στάνλεϊ Κιούμπρικ (1975), Η γέφυρα του Άρνεμ (A Bridge Too Far) του Ρίτσαρντ Ατένμπορο (1977) και Ντράιβερ, ο ασύλληπτος οδηγός (The Driver) του Γουόλτερ Χιλ (1978).

Από το 2005 έως το 2017, είχε έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο στη σειρά του Fox Bones ως Μαξ.

Ο Ράιαν ήταν υποψήφιος το 1970 για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία Love Story με την Άλι ΜακΓκρόου

Ο Ράιαν ερωτεύτηκε επίσης τις Ούρσουλα Άντρες, Μπιάνκα Τζάγκερ, Ζακλίν Μπίσετ, Στρέιζαντ, Τζόαν Κόλινς και Νταϊάνα Ρος.

Είχε αδυναμία στις όμορφες γυναίκες με τις οποίες επέλεγε να συνεργαστεί κατά καιρούς. Ανάμεσα σε αυτές η Μπάρμπρα Στρέιζαντ στο «What’s Up, Doc?» και στο «The Main Event» και η Marisa Berenson στο «Barry Lyndon». Η πρώτη τον αποχαιρέτησε με μια τρυφερή ανάρτηση. «Με μεγάλη θλίψη έμαθα τα νέα για τον θάνατο του Ράιαν Ο’Νιλ. Κάναμε δύο ταινίες μαζί, το «What’s Up, Doc?» και το «The Main Event». Ήταν αστείος και γοητευτικός και θα τον θυμόμαστε για πάντα».

Τα οικογενειακά προβλήματα και οι αντιδικίες

Παντρεύτηκε δύο φορές. Αρχικά με την Αμερικανίδα ηθοποιό Joanna Moore, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της Tatum, και στη συνέχεια με την βραβευμένη με Emmy ηθοποιό Leigh Taylor-Young, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Patrick.

Η Moore έχασε την επιμέλεια των παιδιών τους από τον O’Neal ως αποτέλεσμα του αλκοολισμού και του εθισμού της στα ναρκωτικά.

Ο O’Neal είχε τέσσερα παιδιά. Ο γιος του Ρέμοντ που απέκτησε με τη Φάρα Φόσετ φυλακίστηκε το 2009. Το 2015, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση λόγω παραβίασης της αναστολής του, αφού είχε στην κατοχή του πυροβόλο όπλο. Αποφυλακίστηκε τον επόμενο χρόνο, το 2016.

Η ετεροθαλής αδελφή του, Tatum, είχε δώσει μάχη με τον εθισμό και στο παρελθόν. Την εποχή της σύλληψής του το 2015, είχε στο People ότι η κατάχρηση ουσιών και ο εθισμός του ήταν «τόσο άσχημα που μου ραγίζει την καρδιά».

Η Τατούμ έχει γράψει δυο αυτοβιογραφίες, στις οποίες εξιστορεί τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα της και την εξάρτησή της από τα ναρκωτικά. Στην αυτοβιογραφία της με τίτλο A Paper Life, που είχε κυκλοφορήσει το 2004, η Ο′ Νιλ έγραφε ότι, είχε δεχτεί επίθεση από τον drug dealer του πατέρα της, σε ηλικία 12 ετών και ειχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από έναν οικογενειακό φίλο ότι ήταν μόλις έξι χρονών.

Η φυλακή και τα ναρκωτικά

Ο Ο’Νιλ φυλακίστηκε το 2009, όταν βρέθηκε στην κατοχή του ηρωίνη κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου ρουτίνας στο κέντρο κράτησης Pitchess, στην Καλιφόρνια. Ήταν στη φυλακή όταν η μητέρα του πέθανε από καρκίνο τον Ιούνιο του 2009.