Ολυμπιακός: Στο ΣΕΦ για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Έισι Λο (pic)

Ο Ολυμπιακός ξεκινά τη «διαβολοβδομάδα» του στη Euroleague με την εντός έδρας αναμέτρηση (5/12, 21:15) κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για τη 12η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης μπάσκετ.

Στο παιχνίδι φυσικά θα βρεθεί ο κόσμος της ομάδας, για να υποστηρίξει τις προσπάθειες της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα να πάρουν ένα μεγάλο αποτέλεσμα απέναντι στον πιο φορμαρισμένο σύλλογο αυτή την στιγμή στην Ευρώπη.

Όμως δεν θα είναι μόνο οι φίλοι των Πειραιωτών στο ΣΕΦ, καθώς οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θα υποδεχθούν και έναν παλιό γνώριμο. Ο λόγος για τον Έισι Λο, ο οποίος θα βρίσκεται στο γήπεδο για να δει τον αγώνα, όπως ενημέρωσαν οι Ερυθρόλευκοι.

Θυμίζουμε πως ο Έισι Λο ήταν από τους πιο κομβικούς παίκτες της πρόσφατης ιστορίας του Ολυμπιακού, έχοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση των δύο συνεχόμενων τίτλων της Euroleague το 2012 και το 2013.

Στην Ευρώπη εκτός από τον Ολυμπιακό αγωνίστηκε επίσης στη Σερβία με τη φανέλα της Παρτιζάν, ενώ έκανε σπουδαία καριέρα στο NBA, όπου έπαιξε σε Ατλάντα Χοκς, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Σάρλοτς Μπόμπκατς, Σικάγο Μπουλς και Μέμφις Γκρίζλις.

😊 Tomorrow we will have a special guest!!! We can’t wait to welcome you back home @AcieLawIV !!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/h8dl39Ulbb

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) December 4, 2023