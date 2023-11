Πόλεμος στη Γάζα: Αντίθετες με τον εκτοπισμό των Παλαιστίνιων οι ΗΠΑ

Ο Ντέιβιντ Σάτερφιλντ, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για ανθρωπιστικές υποθέσεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε στο λιβανέζικο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Al Jadeed ότι η Ουάσινγκτον είναι αντίθετη με τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα.

Ο Σάτερφιλντ δήλωσε για τους Παλαιστίνιους που εγκατέλειψαν τη βόρεια Γάζα μετά από ισραηλινές απαιτήσεις ότι «πρέπει να τους επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους στον βορρά το συντομότερο δυνατό».

Ο ίδιος επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ «θέλουν να δουν το Ισραήλ να πετυχαίνει στην εκστρατεία του» και προειδοποίησε τη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ αν θέλει να αποφύγει την κλιμάκωση.

Τη δήλωση του Σάτερφιλντ μεταδίδουν πολλά διεθνή ΜΜΕ.

#BREAKING : #US envoy for mideast humanitarian issues David Satterfield says “There should be no external displacement“ from #Gaza https://t.co/nzBi1NoJFE pic.twitter.com/cHSl7TSpup

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) σημειώνει ότι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ο μεγαλύτερος εκτοπισμός Παλαιστινίων από το 1948 και μετά, δηλαδή από τη «Νάκμπα» ή «Καταστροφή».

We have just witnessed over the last few weeks the largest displacement of Palestinians since 1948.

The scale of destruction and loss is staggering. It is an exodus under our watch.

The younger generation, forced to live through traumas of ancestors or parents. pic.twitter.com/7p2dQiBhPf

— UNRWA (@UNRWA) November 22, 2023