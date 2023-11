Στην Τουρκία ο Άντονι Μπλίνκεν την Κυριακή

Ο Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί την Τουρκία αύριο και την Δευτέρα στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Άγκυρα είχε διαρρεύσει από την Τετάρτη από τουρκικά Μέσα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν επιβεβαίωσε στην ανακοίνωσή του κάποια συνάντηση του Μπλίνκεν με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ακόμη κι αν φαίνεται πιθανή, σύμφωνα με το περιβάλλον του.

US Secretary of State Antony Blinken will visit to #Turkey for two days from Sunday as part of a Middle East tour amid the Hamas-Israel war, the State Department says.https://t.co/NyFOPkAGlb pic.twitter.com/tZOFgnb3IG

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 4, 2023