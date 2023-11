Ισραήλ-Χαμάς: Κραυγή από τη Γάζα – «Απολαμβάνετε αυτή την ταινία τρόμου;»

«Απολαμβάνετε αυτή την ταινία τρόμου;» λέει απευθυνόμενος στους παγκόσμιους ηγέτες ένας Παλαιστίνιος κάτοικος της Γάζας, γεμάτος απόγνωση για τα ανελέητα χτυπήματα στη Λωρίδα από το Ισραήλ.

Ο Zak Hania στον προσφυγικό καταυλισμό al-Shati λέει ότι ο ισραηλινός στρατός έχει ρίξει φυλλάδια που ζητούν από τους ανθρώπους να φύγουν προς το νότο μέσα σε «τρεις ώρες».

Όμως, όπως εξηγεί στο Al Jazeera, είναι πολύ «ανασφαλές, πολύ επικίνδυνο» να μετακινηθεί κανείς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα καθώς οι δρόμοι βρίσκονται στο «απόλυτο σκοτάδι».

«Τα ισραηλινά τανκς βρίσκονται στη μέση της Λωρίδας της Γάζας, θα μας πυροβολήσουν», συγκλονίζει. Ενώ ορισμένοι κάτοικοι αναζήτησαν καταφύγιο σε σχολεία, άλλοι επέλεξαν να παραμείνουν στη θέση τους, λέγοντας ότι «θα πεθάνουμε στα σπίτια μας».

Απευθυνόμενος στους παγκόσμιους ηγέτες, τους ρωτά: «Σας αρέσει αυτή η ταινία τρόμου;»

«Πόσοι άνθρωποι πρέπει να πεθάνουν, να σκοτωθούν, για να κινηθούν οι άνθρωποι, ο κόσμος, οι παγκόσμιοι ηγέτες για να κάνουν κάτι. Ζητήσαμε κατάπαυση του πυρός. Είμαστε όλοι άμαχοι» φωνάζει στη διεθνή κοινότητα, που όπως εύστοχα είπε χθες ο ΟΗΕ μοιάζει «ανίκανη ή απρόθυμη να δράσει».

Περισσότερα από 3.600 παιδιά Παλαιστινίων σκοτώθηκαν τις πρώτες 25 ημέρες του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα.

Τα ανήλικα θύματα χτυπήθηκαν από αεροπορικές επιδρομές, ρουκέτες, σκοτώθηκαν σε εκρήξεις και συνθλίφθηκαν από κτίρια που έγιναν στόχοι των ισραηλινών δυνάμεων. Ανάμεσά τους ήταν νεογέννητα και νήπια, επίδοξοι δημοσιογράφοι και αγόρια που νόμιζαν ότι θα ήταν ασφαλή βρίσκοντας καταφύγιο σε εκκλησίες.

Σχεδόν οι μισοί από τους 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας είναι κάτω των 18 ετών και τα παιδιά αποτελούν το 40% των νεκρών που έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο.

Την Πέμπτη το Times of Gaza δημοσίευσε βίντεο που φαίνονται δεκάδες δολοφονημένοι Παλαιστίνιοι από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε σχολείο στον καταυλισμό Τζαμπάλια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Scenes from an lsraeli massacre committed in southern Gaza Strip last night, clearly proving that most of the casualties are children. pic.twitter.com/Wk4EGGbnm4

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 2, 2023