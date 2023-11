Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Νέα επίθεση σε σχολείο στον καταυλισμό της Τζαμπάλια – Θύματα αθώα παιδιά

Περισσότερα από 3.600 Παλαιστινίων παιδιά σκοτώθηκαν τις πρώτες 25 ημέρες του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα.

Τα ανήλικα θύματα χτυπήθηκαν από αεροπορικές επιδρομές, ρουκέτες, σκοτώθηκαν σε εκρήξεις και συνθλίφθηκαν από κτίρια που έγιναν στόχοι των ισραηλινών δυνάμεων. Ανάμεσά τους ήταν νεογέννητα και νήπια, επίδοξοι δημοσιογράφοι και αγόρια που νόμιζαν ότι θα ήταν ασφαλή βρίσκονταν καταφύγιο σε εκκλησίες.

«Τα σπίτια καταρρέουν πάνω στα κεφάλια των παιδιών μας»

Σχεδόν οι μισοί από τους 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας είναι κάτω των 18 ετών και τα παιδιά αποτελούν το 40% των νεκρών που έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο.

Την Πέμπτη το Times of Gaza δημοσίευσε βίντεο που φαίνονται δεκάδες δολοφονημένοι Παλαιστίνιοι από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε σχολείο στον καταυλισμό Τζαμπάλια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Scenes from an lsraeli massacre committed in southern Gaza Strip last night, clearly proving that most of the casualties are children. pic.twitter.com/Wk4EGGbnm4 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 2, 2023

Up to a third of the casualties in Gaza Strip are children. pic.twitter.com/fraAsIztDr — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 2, 2023

Palestinian Ministry of Health – Gaza:

More than 8796 Palestinians killed, including 3648 children and 2290 woman, while 22,000 others injured. pic.twitter.com/tQMeGpyfZK — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 2, 2023

Χιλιάδες παιδιά δολοφονημένα

Μια ανάλυση του Associated Press από τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Γάζας που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι μέχρι τις 26 Οκτωβρίου είχαν σκοτωθεί 2.001 παιδιά ηλικίας 12 ετών και κάτω, συμπεριλαμβανομένων 615 που ήταν 3 ετών ή μικρότερα.

«Όταν τα σπίτια γίνονται στόχοι επιθέσεων, καταρρέουν πάνω στα κεφάλια των παιδιών», δήλωσε την Τετάρτη ο συγγραφέας Adam al-Madhoun, καθώς παρηγορούσε την 4χρονη κόρη του Kenzi στο νοσοκομείο των Μαρτύρων Al Aqsa στην κεντρική πόλη Deir al-Balah της Γάζας. Επιβίωσε από αεροπορική επιδρομή που της διέλυσε το δεξί χέρι, συνέτριψε το αριστερό της πόδι και της προξένησε κατάγματα το κρανίο.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι οι αεροπορικές επιδρομές του στοχεύουν χώρους και υποδομές της Χαμάς και κατηγορεί την ομάδα ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες. Λέει επίσης ότι περισσότερες από 500 ρουκέτες των μαχητών έχουν εκτοξευθεί και προσγειωθεί στη Γάζα, σκοτώνοντας άγνωστο αριθμό Παλαιστινίων.