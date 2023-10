Ισραήλ: Σκληρή ανακοίνωση κατά Ρωσίας μετά την επίσκεψη της Χαμάς

Ως προάγγελο τρομοκρατίας χαρακτηρίζει την επίσκεψη αντιπροσωπείας της Χαμάς στη Μόσχα το Ισραήλ και ζητάει την άμεση απέλασή της.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι: «Η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση χειρότερη από το ISIS. Τα χέρια των ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς είναι καλυμμένα με το αίμα περισσότερων από 1.400 Ισραηλινών που σφαγιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, εκτελέστηκαν και κάηκαν και είναι υπεύθυνοι για την απαγωγή περισσότερων από 220 Ισραηλινών, συμπεριλαμβανομένων μωρών, παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων.

Το Ισραήλ θεωρεί την πρόσκληση ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς στη Μόσχα ως ένα αισχρό βήμα που παρέχει υποστήριξη στην τρομοκρατία και νομιμοποιεί τις φρικαλεότητες των τρομοκρατών της Χαμάς.

Καλούμε τη ρωσική κυβέρνηση να απελάσει αμέσως τους τρομοκράτες της Χαμάς».

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς έφτασε νωρίτερα στη Ρωσία.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα το υπουργείο θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της παλαιστινιακής οργάνωσης με επικεφαλής τον Αμπού Μαρζούκ.

Η Ζαχάροβα δήλωσε επίσης ότι ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αλί Μπαγκίρι Κανί επισκέπτεται επίσης τη Μόσχα και είχε συνομιλίες με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Μιχαήλ Γκαλούζιν. Ο Αλί Μπαγκίρι Κανί είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν για τα πυρηνικά.

Όπως αναφέρει το Ria Novosti, ο Αμπού Ουμπάιντα, εκπρόσωπος του στρατιωτικού τμήματος της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Αλ-Κασάμ, δήλωσε ότι περίπου 50 Ισραηλινοί όμηροι έχουν σκοτωθεί μετά τους βομβαρδισμούς του ισραηλινού στρατού.

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή της η Χαμάς είχε κάνει λόγο για 21 νεκρούς όμηρους, συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων που δεν ήταν Ισραηλινοί.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να απελευθερώσει τους ομήρους που δεν είναι στρατιώτες «εάν απελευθερωθούν οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι».

Ο κόσμος, πρόσθεσε ο Αμπντολαχιάν, πρέπει να υποστηρίξει την απελευθέρωση 6.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων που βρίσκονται στις ισραηλινές φυλακές.

Ταυτόχρονα, ο Αμπντολαχιάν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι «εάν η «γενοκτονία» στη Γάζα συνεχιστεί, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καούν από αυτή τη φωτιά».

