Ισραήλ: «Σκοτώσαμε έναν από τους βασικούς σχεδιαστές της επίθεσης της Χαμάς» λέει ο στρατός

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σε κοινή επιχείρηση με τη Σιν Μπετ σκότωσαν τον Σάντι Μπαρούντ, αναπληρωτή επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Χαμάς.

Σύμφωνα με τις IDF, o Μπαρούντ θεωρείται ως ένας από τους βασικούς σχεδιαστές της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Όπως αναφέρει η haaretz, ο Μπαρούντ σχεδίασε τη δολοφονική επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου μαζί με τον ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ.

Ο Μπαρούντ επιβεβαιώνεται ότι σκοτώθηκε μετά από αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας νωρίτερα σήμερα.

The Israeli Defense Force has announced that they have conducted a Joint-Operation with Shin Bet which has led to the Death of the Deputy Head of the Hamas Intelligence Service, Shadi Barud who is said to have been an Direct Planner of the Terrorist Attack on October 7th against… pic.twitter.com/kJQarCY58p

