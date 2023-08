Στο φως της δημοσιότητας βρίσκεται ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τη στιγμή της επίθεσης των Τουρκοκυπρίων με μπουλντόζες ενάντια στα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών. (UNFICYP)

Συγκεκριμένα, οι Τουρκοκύπριοι επιτέθηκαν με μπουλτόζες στους άνδρες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, στη νεκρή ζώνη στην Πύλα, όταν οι κυανόκρανοι πήγαν να παρεμποδίσουν τις παράνομες κατασκευαστικές εργασίες που διεξάγονται από το κατοχικό καθεστώς στην περιοχή.

Σύμφωνα με δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ, οι τραυματίες από την επίθεση ανδρών του τουρκοκυπριακού κατοχικού καθεστώτος εναντίον μελών της Ουνφικύπ, εντός της νεκρής ζώνης στην Πύλα, είναι τέσσερις.

Τρεις νοσηλεύονται, οι δύο με σοβαρά τραύματα, ένας από αυτούς στο κεφάλι. Ενας ειρηνευτής χτυπήθηκε με κλωτσιές στο έδαφος. Οχήματα της ειρηνευτικής δύναμης υπέστησαν ζημιές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των κυανόκρανων, σημειώθηκε μέσα στην νεκρή ζώνη που βρίσκεται κοντά στην Πύλα, όταν οι ειρηνευτές προσπάθησαν να παρεμποδίσουν μη εξουσιοδοτημένες κατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή.

«Οι απειλές για την ασφάλεια των ειρηνευτών των ΗΕ και η πρόκληση ζημιών στην περιουσία των ΗΕ είναι απαράδεκτες και αποτελούν σοβαρό έγκλημα με βάση το διεθνές δίκαιο που θα διωχθούν στον μέγιστο βαθμό που προβλέπει ο νόμος», προστίθεται.

Ακόμη, η ΟΥΝΦΙΚΥΠ καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εξουσιοδοτημένη αρχή της αποστολής εντός της νεκρής ζώνης του ΟΗΕ, να απόσχει από οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν περαιτέρω την ένταση και να αποσύρει αμέσως όλο το προσωπικό και τα μηχανήματα από την νεκρή ζώνη του ΟΗΕ.

Ακόμη αναφέρεται πως «η αποστολή παρακολουθεί την κατάσταση στενά και παραμένει δεσμευμένη στο να διασφαλίσει τη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας στην περιοχή».

The United Nations Peacekeeping Force in #Cyprus ( #UNFICYP ) condemns the assaults against UN #peacekeepers and damage to @UN vehicles by personnel from the Turkish Cypriot side this morning.

Ο Σαρλ Μισέλ προέβη στην καταδίκη της επίθεσης των Τουρκοκυπρίων κατά μελών της ειρηνευτικής δύναμης κοντά στην νεκρή ζώνη που βρίσκεται πολύ κοντά στην Πύλα.

Ο κ. Μισέλ με ανάρτηση στο Twitter υποδεικνύει πως «η διασφάλιση της ασφάλειας των ειρηνευτικών δυνάμεων και η αποκλιμάκωση της κατάστασης πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα».

Επιπλέον αναφέρει ότι είναι σε επαφή με τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, «παρακολουθώντας στενά την κατάσταση και καλώντας για ειρήνη στην περιοχή».

Strongly condemn the assault on @UN_CYPRUS #peacekeepers by Turkish Cypriot personnel in #Pyla today. Ensuring peacekeepers’ safety & deescalating the situation must remain a priority.

In contact w/ @Christodulides, following closely the situation & calling for peace in the area https://t.co/3WpYltTOMi

— Charles Michel (@CharlesMichel) August 18, 2023