Επίθεση από Τουρκοκύπριους δέχθηκαν άνδρες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ (της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο), στη νεκρή ζώνη στην Πύλα, όταν πήγαν να παρεμποδίσουν τις παράνομες κατασκευαστικές εργασίες που διεξάγονται από το κατοχικό καθεστώς στην περιοχή.

Η επίθεση, σημειώθηκε « από προσωπικό της τ/κ πλευράς σήμερα το πρωί», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, που καταδικάζει το συμβάν, στη διάρκεια του οποίου, προκλήθηκαν, επιπλέον ζημιές σε οχήματα των Ηνωμένων Εθνών.

Το επεισόδιο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, σημειώθηκε εντός της νεκρής ζώνης κοντά στην Πύλα, καθώς ειρηνευτές των ΗΕ παρεμπόδισαν μη εξουσιοδοτημένες κατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή.

The United Nations Peacekeeping Force in #Cyprus (#UNFICYP) condemns the assaults against UN #peacekeepers and damage to @UN vehicles by personnel from the Turkish Cypriot side this morning.

