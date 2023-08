Μια «ισχυρή χρήση βίας» από την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής αστυνομίας – που θα καταστεί δυνατή με στρατιωτικά μέσα – είναι απαραίτητη για να αποκατασταθεί ο νόμος και η τάξη στην Αϊτή και να αφοπλιστούν οι συμμορίες, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας σε μια αναφορά που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Ο Γκουτέρες δήλωσε ότι το περιβάλλον στην Αϊτή δεν ευνοεί τη διατήρηση της ειρήνης.

Κάλεσε εκ νέου τις χώρες να συνεισφέρουν σε μια τέτοια δύναμη και το Συμβούλιο Ασφαλείας να υποστηρίξει την ανάπτυξη της δύναμης αυτής.

Ανέφερε επίσης δύο δυνητικές επιλογές για τον ΟΗΕ να παράσχει υλικοτεχνική υποστήριξη σε μια πολυεθνική δύναμη και την αστυνομία της Αϊτής και να ενισχύσει μια πολιτική αποστολή του ΟΗΕ που ήδη βρίσκεται στην Αϊτή.

