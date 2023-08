Η ζωή γράφει τα πιο τρομακτικά σενάρια και καθώς ο καπιταλισμός χωρίς δημοκρατία της Σαουδικής Αραβίας τρέχει με ταχύτητα ανάλογη του φωτός, μήπως αντί για την Κίνα πρώτη υπερδύναμη, γίνει το βασίλειο στην αραβική χερσόνησο ο νέος παγκόσμιας ηγεμόνας;

Στην ταινία Black Panther του 2018, η Γουακάντα είναι ένας υπερμοντέρνος πολιτισμός στην αφρικανική ήπειρο που έχει κρατηθεί μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο, λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφίας της έδρας του και εξαιτίας των καινοτόμων τεχνολογικών ανακαλύψεων της.

Η δύναμη και η ασφάλεια της Γουακάντα βασίζονται στο σκληρότερο και ελαφρύτερο μέταλλο, που διαθέτει σε αφθονία, το βιμπράνιο. Το βασικό ερώτημα στον πυρήνα του φιλμ είναι, αν οι άνθρωποι της Γουακάντα πρέπει να κρατήσουν αυτά που ξέρουν για τους εαυτούς τους ή να τα μοιραστούν με τον υπόλοιπο κόσμο.

Αφήνοντας την απάντηση ως το μυστικό όσων είδαν την ταινία, η προβολή της στη Σαουδική Αραβία ήταν έργο του Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, τότε 30 ετών, ο οποίος ανακηρύχθηκε διάδοχος το 2017.

Η φήμη του, ωστόσο, ξεπέρασε τα όρια της χώρας του, όταν παρουσίασε το όραμα του, Vision 2030, με στόχο την ανάπτυξη των δημόσιων υπηρεσιών της χώρας και την απομάκρυνση της οικονομίας της από το πετρέλαιο.

Διόλου τυχαίο ότι η κίνηση του τον πρώτο χρόνο στην ηγεσία της χώρας του, να «φυλακίσει» στο Ritz – Carlton του Ριάντ μια ομάδα προνομιούχων πολιτών της, ανάμεσα τους σημαντικά μέλη της βασιλικής οικογένειας, συγκρίθηκε με το σιδερένιο χέρι, που διαφέντευε το λαό του στην προαναφερόμενη ταινία ο βασιλιάς της Γουακάντα, Τ’Τσάκα.

Οι σαουδαραβικές προθέσεις όμως ξεπερνούν την κινηματογραφική φαντασία, γράφει σχετικό άρθρο του New Statesman, παραθέτοντας το σχέδιο για τη δημιουργία του «Mukaab» (Κύβου), ενός τετράγωνου οικοδομήματος με ύψος, πλάτος και μήκος 400 μέτρων, το οποίο θα αποτελέσει το μεγαλύτερο κτίριο στο κέντρο πόλης στον κόσμο.

Ακόμη όμως κι αυτό το τεράστιο σχέδιο ωχριά μπροστά στο Neom, την αξίας μισού τρισεκατομμυρίου δολαρίων πόλη, έκτασης 26.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη Σαουδική Αραβία, που φιλοδοξεί το βασίλειο των Σαούντ να έχει έτοιμη μέχρι το 2030 ο διάδοχος του θρόνου.

Πόσο κοντά βρίσκεται στην πραγμάτωση της, δεν μπορεί επί της ουσίας να πει κανένας, αφού ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν πληρώνει αδρά κόσμο για να συμμετάσχουν σε αυτό το σχέδιο του, ωστόσο όλοι τους -από τα στελέχη των αρχιτεκτονικών εταιρειών μέχρι τους μάνατζερ για την καλή υγεία των ψαριών και τους δασκάλους της μουσικής- έχουν λάβει τη σύσταση ότι όποιος λίγα ρωτά, περνά και καλά.

Εξάλλου, υπάρχει λόγος που παρότι οι αγγελίες για θέσεις εργασίας για τη Neom είναι καθημερινά πολλές, ούτε μια από αυτές δεν αφορά το επάγγελμα του δημοσιογράφου, το οποίο στο βασίλειο της Αραβικής χερσονήσου ενέχει κινδύνους.

Ο Τζαμάλ Κασόγκι, που έκανε επίσης τη σύνδεση ανάμεσα στη Γουακάντα και τη Σαουδική Αραβία, γράφοντας χαρακτηριστικά στη στήλη του στην Washington Post,ότι το πραγματικό βιμπράνιο είναι «η σταθερότητα, η οικονομική δύναμη και οι δυνατές εξωτερικές σχέσεις», υπονοώντας ότι το βασίλειο προωθεί τον πλουραλισμό στην περιοχή, δολοφονήθηκε έξι μήνες αργότερα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη.

