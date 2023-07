Μπλεξίματα με τις αρχές της Γαλλίας θα έχει ο επιθετικός της Μονακό, Γουισαμ Μπεν Γιεντέρ μετά την καταγγελία δύο γυναικών, 19 και 20 ετών για βιασμό και σεξουαλική επίθεση από τον 32χρονο διεθνή, όπως αναφέρουν ΜΜΕ της χώρας.

Το συμβάν αναφέρεται πως έλαβε χώρα μέσα στην εβδομάδα κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου, με τις δύο γυναίκες να το καταγγέλουν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα του Καν σουρ Μερ.

Ο διεθνής Γάλλος επιθετικός της Μονακό και ο αδερφός του κλήθηκαν στο τμήμα για κατάθεση ως ύποπτοι, ωστόσο κανείς από τους δύο δεν συνελήφθη μέχρι στιγμής.

Ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία Νίκαιας, η οποία θα εξετάσει τα γεγονότα και θα αποφασίσει για την τύχη των δύο ανδρών.

🚨 Wissam Ben Yedder is under investigation for sexual assault and rape.

Two women accuse the Monaco player and his little brother of imposing sexual acts on them earlier this week. 👀

(Source: @franceinfo) pic.twitter.com/igqK6Y0cJv

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 13, 2023