Τέσσερις άνθρωποι διασώθηκαν στα ανοικτά της Βραζιλίας, αφού διαπιστώθηκε πως είχαν επιβιβαστεί λαθραία σε φορτηγό πλοίο που αναχώρησε από τη Νιγηρία και πέρασαν 13 ημέρες στη θάλασσα κρυμμένοι σε κοιλότητα ανάμεσα στο κύτος και στο πηδάλιο, ανακοίνωσαν οι βραζιλιάνικες αρχές (φωτογραφία, επάνω, από Polícia Federal/Divulgação, και βίντεο, κάτω από το Twitter).

«Τέσσερις παράτυποι μετανάστες βρίσκονταν σε διαμέρισμα πάνω στο πηδάλιο» του φορτηγού πλοίου, διευκρίνισε η ομοσπονδιακή αστυνομία σε δελτίο Τύπου για την επιχείρηση διάσωσης που διεξήχθη τη Δευτέρα κοντά στις ακτές της πολιτείας Εσπίριτου Σάντου (νοτιοανατολικά).

Nigerianos atravessam o Atlântico em leme de navio e são resgatados no Espírito Santo https://t.co/S432VXH7P2

Οπτικό υλικό που δημοσιοποίησε η ομοσπονδιακή αστυνομία εικονίζει τους άνδρες καθισμένους στην τιμονιέρα, ανάμεσα στο κύτος και το πηδάλιο. Το συγκεκριμένο τμήμα του πλοίου πολύ συχνά βρίσκεται κάτω από το νερό, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να αποπειραθεί να ταξιδέψει κανείς έτσι δυο εβδομάδες στον Ατλαντικό.

Eles foram resgatados pela PF, porque estavam em condições precárias de saúde. Por razões humanitárias, o órgão permitiu que eles desembarcassem no país. pic.twitter.com/EraqeDQfy7

🚨BRASIL: Quatro nigerianos são encontrados em leme de navio no Espírito Santo após viagem de 13 dias pelo Atlântico.

«Εντοπίστηκαν από μέλη του πληρώματος» του σκάφους υπό σημαία Λιβερίας, που «απέπλευσε από το Λάγκος την 27η Ιουνίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη βραζιλιάνικη αστυνομία δήλωσε χθες Τρίτη ότι και οι τέσσερις είναι «καλά στην υγεία τους» και «έχουν τραφεί καλά».

Ao vivo no #BalançoGeral : Nigerianos clandestinos são encontrados viajando em leme de navio.

«Παραμένουν υπ’ ευθύνη της αρχής για την ασφάλεια στη θάλασσα (Agência Marítima) ωσότου επιστραφούν στη χώρα καταγωγής τους», διευκρίνισε η βραζιλιάνικη ομοσπονδιακή αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Παρόμοιο συμβάν είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2022, όταν τρεις παράτυποι μετανάστες από το Λάγκος έφθασαν στα Κανάρια Νησιά (Ισπανία) έπειτα από περίπλου 11 ημερών κρυμμένοι πάνω στο πηδάλιο φορτηγού πλοίου.

Nigerianos são encontrados em leme de navio no EShttps://t.co/2vIHQBmaHD De acordo com a PF, o navio de bandeira da Libéria partiu de Lagos, na Nigéria, no dia 27/06, totalizando 13dias de viagem até a costa bras.. A distância entre o ES e o país africano é de cerca de 5,5mil km pic.twitter.com/meVDnt1ZMB

